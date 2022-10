Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Christophe Galtier revient sur le "pivot gang"

Je cherche à le rassurer et trouver d'autres options", a-t-il notamment assuré. Avant de Christophe Galtier devait s'en douter. Lundi, en conférence de presse, l'entraîneur du PSG a été interrogé sur le malaise ressenti par Kylian Mbappé, insatisfait de son rôle de "pivot", selon le terme qu'il avait utilisé au coeur d'un rassemblement en Bleus et samedi sur les réseaux sociaux . "", a-t-il notamment assuré. Avant de développer plus longuement

2. F1 - Saison 2021 : Red Bull peut souffler, mais...

Le communiqué de la FIA était très attendu lundi. Comme prévu, l'instance a tranché concernant l'affaire des plafonds budgétaires de la saison 2021, décrétant que Red Bull avait bien dépassé celui-ci à hauteur de 145 millions d'euros , une infraction jugée mineure. Pour le moment, aucune sanction n'a été prononcée.

3. Football – Ligue 2 : L'ASSE s'incline à Sochaux

Une semaine après avoir partagé les points à domicile contre Grenoble (2-2), Saint-Etienne a été battu lundi soir , en match en retard de la onzième journée de Ligue 2, à Sochaux (2-1). Les hommes de Laurent Batlles, qui n'ont plus gagné depuis un mois, sont dix-huitièmes et à déjà quinze points du duo de tête, Bordeaux-Amiens. De son côté, Sochaux rejoint Le Havre à la troisième place.

Football – Ligue des champions : Absent depuis le mois d'août à cause d'une blessure aux ischios-jambiers, N'Golo Kanté "a eu une réaction à l'entraînement" et manquera le déplacement de Chelsea mardi soir sur le terrain de l'AC Milan en Ligue des champions.

Handball : La Fédération française de handball a confirmé lundi que Luka Karabatic a été promu capitaine des Bleus en remplacement de Valentin Porte qui souhaite se consacrer au seul rôle de joueur.

Football – Ligue 1 : Selon L'Equipe, Michel Der Zakarian serait proche d'être écarté de ses fonctions d'entraîneur du Stade Brestois.

Judo - Mondiaux : Après un lundi marqué par les éliminations de Margaux Pinot, Marie-Eve Gahié et Alexis Mathieu, les Mondiaux se poursuivent à Tachkent (Ouzbékistan). Vous pouvez les suivre sur les antenne d'Eurosport en cliquant ici.

A voir, à lire et à écouter sur Eurosport

On commence par la F1 et nos nos Fous du Volant reviennent sur le deuxième titre mondial de l'implacable Max Verstappen à Suzuka. Mais pas que. En effet, nos journalistes se penchent également sur la neutralisation du début de course à la FIA, qui a failli conduire à un drame avec Pierre Gasly (AlphaTauri). Puis, enfin, un mot sur l'arrivée de ce dernier du côté d'Alpine.

On continue avec le football et notre traditionnel "Tour d'Europe" du lundi. Au menu, le retour sur un banc de Laurent Blanc du côte de l'OL, la magie Arsenal en Premier League, le débrief du Klassiker entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich ou encore les coulisses de la folie Napoli.

Côté cyclisme, Guillaume Di Grazia vous accueille dans le Bistrot Vélo pour discuter avec Thomas Voeckler, sélectionneur de l'équipe de France FFC, pour parler de l'actu vélo, des championnats du monde et d'Europe où Christophe Laporte et Arnaud Démare ont fini à la 2e place.

"Alaphilippe est soulagé de ne plus avoir ce maillot arc-en-ciel, ce sera du grand Julian en 2023"

Pour conclure, un mot de basket. Victor Wembanyama ne rejoindra pas les Etats-Unis avant l'année prochaine mais il va tout de même avoir un impact non négligeable sur la saison à venir, puisque de nombreuses franchises rêvent déjà d'ajouter à leur effectif le Français. Et elles sont prêtes à tout, même en oubliant la fameuse logique du "tanking".

La question du jour : Le PSG va-t-il se qualifier en 8es dès ce mardi soir ?

Factuellement, c'est possible. Une semaine après avoir obtenu le point du match nul sur la pelouse du Benfica, le club de la capitale retrouve les Lisboètes ce mardi soir au Parc des Princes (21h). Pour décrocher son précieux sésame, l'équipe de Christophe Galtier, en tête du groupe H avec sept points à égalité avec le club portugais, et quatre longueurs d'avance sur la Juventus Turin, aura l'assurance de disputer la phase à élimination directe en cas de victoire combinée à une défaite Vieille Dame s'incline sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Mais attention : Lionel Messi, touché au mollet, sera absent dans les rangs parisiens . Et au vu de la forme de l'Argentin, auteur de 8 buts et 8 passes décisives cette saison, c'est un sacré coup dur. Trois jours après son match nul à Reims (0-0), marqué par une extrême nervosité, le PSG va devoir s'employer pour espérer les trois points ce soir.

