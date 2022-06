Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Wimbledon : Murray a tenu bon, Alcaraz s'est accroché

Un temps incertain pour "son" Wimbledon après s'être blessé aux abdos à Stuttgart, Andy Murray a finalement non seulement tenu sa place, mais a franchi le 1er tour face à l'Australien James Duckworth

Mené deux sets à un par l’Allemand Jan-Lennard Struff, mal embarqué dans le jeu décisif du 4eme set, Carlos Alcaraz a encore une fois fait montre de ses énormes qualités mentales pour finalement s’imposer en cinq sets.

2. Tennis - Wimbledon : Et nos Français ?

On a connu des premiers tours de Grand Chelem plus difficiles pour les tricolores. Dans la soirée de lundi, Adrian Mannarino est venu à bout de Max Purcell en cinq sets, Caroline Garcia a fait la différence dans le super tie-break du troisième set contre Yuriko Miyazaki et Dianne Parry a dominé Kaia Kanepi.

En revanche, Enzo Couacaud a fini par céder sous la pression du service de John Isner et Kristina Mladenovic a payé son début de match catastrophique contre Angelique Kerber. Le détail des résultats français de lundi à retrouver ici.

4h57, unique, 93,7% : Djokovic à Wimbledon, une mainmise en stats

3. Basketball - NBA : Irving reste chez les Nets

Kyrie Irving a fait taire pas mal de rumeurs à son sujet. On disait le meneur incapable de tomber d'accord avec Brooklyn Nets concernant une prolongation et sur le départ. Il n'en est rien. Il a levé sa "player option" et prend donc une année de contrat supplémentaire avec un salaire de 37 millions de dollars. "Les gens normaux font tourner le monde, mais ceux qui osent être différents nous conduisent vers demain", a commenté Irving. Rien que ça.

4. Cyclisme - Tour de France : Julian Alaphilippe revient sur sa non-sélection pour le tour

Dans un entretien à L'Equipe, Julian Alaphilippe a livré son ressenti après que son équipe Quick-Steph Alpha Vinyl a choisi de le laisser au repos en l'écartant de la Grande Boucle. Une décision qu'il digère. Que son corps accepte. Sa tête, un peu moins.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Wimbledon : Positif au Covid, Marin Cilic : Positif au Covid, Marin Cilic a du déclarer forfait

Cyclisme - Tour de France : Perquisitions chez la Bahrain-Victorious, : Perquisitions chez la Bahrain-Victorious, sur fond de soupçons de dopage.

Football - Transferts : À 37 ans, Fernandinho quitte Manchester City et retourne dans le club de ses débuts, l'Athletico Paranaense, au Brésil.

Football - Transferts : Wahbi Khazri s'engage avec Montpellier après la fin de son contrat avec Saint-Etienne.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Wimbledon : Les matches reportés de lundi

En raison de la pluie qui a perturbé le déroulement de cette première journée du tournoi, dix matches ont été annulés et six autres interrompus lundi à Wimbledon. Tous se joueront ou se finiront ce mardi, parmi lesquels celui d'Oceane Dodin face à Jelena Ostapenko. La liste complète des matches reportés, ou à terminer ce mardi.

2. Tennis - Wimbledon : Le programme de ce mardi avec Serena Williams et Rafael Nadal

Alors qu'Iga Swiatek ouvrira le bal de ce mardi sur le gazon anglais, Serena Williams et Rafael Nadal feront leur grand retour dans le Temple. Dix Français seront en lice dont Richard Gasquet et Harmony Tan, qui aura justement le redoutable honneur de défier Serena Williams. Le programme complet à retrouver ici.

