Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : L'OM a tout perdu

Ils y ont cru. En vain. Aux commandes de la rencontre à la pause grâce à Mbemba et qualifié pour les 8es de finale, l'OM n'a pas tenu le coup en seconde période et s'est finalement incliné contre Tottenham (1-2), mardi soir, au Vélodrome. Les hommes d'Igor Tudor sont ainsi éliminés de toutes les compétitions européennes. Une terrible déception pour tout un club.

2. Tennis - Masters WTA : Garcia, retour à la victoire

Arrivée à Fort Worth (Texas) en pleine incertitude, après le départ surprise de son entraîneur, Caroline Garcia a chassé les doutes l'entourant, avec une victoire autoritaire aux dépens de Coco Gauff (6-4, 6-3), pour idéalement commencer le Masters WTA, mardi.

3. Basket - NBA : Nash n'est plus le coach des Nets

Après un peu plus de deux ans d'échec sportif, de gestion impossible d'un effectif instable et de problèmes managériaux le dépassant souvent, l'entraîneur Steve Nash a vu son aventure prendre fin à Brooklyn , plombé par un début de saison de NBA chaotique.

Et aussi...

Tennis - Rolex Paris Masters : Après 2h30 de combat, Holger Rune s'est : Après 2h30 de combat, Holger Rune s'est finalement imposé face à Stan Wawrinka sur le court n°1 de Bercy.

Football - Ligue des champions : L'Atlético Madrid, battu par Porto (2-1) en début de soirée mardi, à l'Estádio do Dragão, est : L'Atlético Madrid, battu par Porto (2-1) en début de soirée mardi, à l'Estádio do Dragão, est éliminé de toutes compétitions européennes

Rugby - XV de France : À quatre jours d’affronter l’Australie au Stade de France, le XV de France poursuit sa semaine de préparation. Le Rochelais Jonathan Danty et le Toulousain Cyril Baille faisaient notamment partie des 23 joueurs : À quatre jours d’affronter l’Australie au Stade de France, le XV de France poursuit sa semaine de préparation. Le Rochelais Jonathan Danty et le Toulousain Cyril Baille faisaient notamment partie des 23 joueurs potentiellement présents sur la feuille de match

Football - Ligue des champions : Liverpool a infligé, mardi à domicile, la : Liverpool a infligé, mardi à domicile, la première défaite de la saison au Napoli, lors de la 6e journée (2-0). Les Napolitains conservent toutefois leur première place.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Il est de retour ! Deux mois après sa dernière apparition en huitième de finale de l'US Open, Rafael Nadal fait son grand come-back sur le circuit à Bercy. L'Espagnol affrontera Tommy Paul dans la soirée, et ce sera à suivre en intégralité et exclusivité sur Eurosport.

Le PSG n'aura pas le droit à l'erreur. Ce mercredi soir, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé and co devront obtenir un résultat sur la pelouse de la Juventus Turin (21h) s'ils souhaitent terminer premiers de leur groupe. Tout dépendra, aussi, du résultat du Benfica Lisbonne face au Maccabi Haïfa. Pour rappel, Paris et Benfica affichent onze points au compteur.

L'OM a produit une prestation collective très consistante face à Tottenham, ce mardi soir. Devant à la pause, les Olympiens ont toutefois fini par s’incliner (1-2) et n’iront pas plus loin sur la scène européenne en C1. Plusieurs éléments permettent de comprendre ce revers frustrant, comme l’expliquent nos journalistes Simon Farvacque et Raphaël Brosse.

La question du jour : Nadal peut-il redevenir numéro un ?

Je me bats juste pour rester compétitif dans chaque tournoi que je joue", a-t-il assuré. C'est l'un des objectifs. Ou pas, du moins officiellement. En cette fin de saison, Rafael Nadal, devenu père de famille depuis quelques semaines et qui fait son grand retour à Bercy ce mercredi, est toujours en lice pour la première place mondiale . Mais lui assure qu'il n'y pense pas vraiment. "", a-t-il assuré.

Une chose est certaine pour le "Taureau de Manacor" : la tâche ne s'annonce pas simple. Pour y parvenir, le Majorquin devra évoluer à un très haut niveau et sans le moindre pépin physique, ce qui n'est pas assuré au vu de sa côte fêlée en finale d'Indian Wells, un pied sous infiltrations quotidiennes à Roland-Garros ou encore une déchirure aux abdominaux à Wimbledon. La mission est (très) difficile, mais certainement pas impossible. Du moins pas quand on s'appelle Rafael Nadal.

