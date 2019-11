Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Coupe Davis : L'Espagne remercie Nadal

Roberto Bautista avait ouvert la voie face à Félix Auger-Aliassime dans cette finale inédite contre le Canada, Rafael Nadal a terminé l'œuvre face à Denis Shapovalov 6-3, 7-6 pour offrir à l'Espagne son sixième Saladier d'argent, à la Caja Magica de Madrid.

Au bout d'une semaine de stakhanoviste, le numéro 1 mondial aura joué cinq simples et trois des quatre doubles ibériques pour faire plier les équipes de Russie, Croatie, Argentine, Grande-Bretagne et du Canada.

Il s'agit de son 4e titre personnel en Coupe Davis, après ceux de 2004, 2009 et 2011, si l'on ne compte pas celui de 2008 lors duquel il avait joué un simple en quart et un autre en demie. Naturellement, "Rafa" a été le premier à avoir porté la Coupe Davis à ses lèvres pour en avaler quelques gorgées de champagne.

2. Ligue 1 : Marseille à l'usure

Au bout d'un match sans relief, pour tout dire laborieux, Dario Benedetto et Nemanja Radonjic ont claqué deux buts en trois minutes (76e, 79e), contre une équipe de Toulouse réduite à 10 suite à l'exclusion de Steven Moreira (41e), pour permettre à l'OM de clore la 14e journée par une troisième victoire (0-2) en déplacement cette saison.

Trois succès de rang, c'est aussi la série que seul le club phocéen est en mesure d'afficher parmi l'élite, mais il fallait ça pour s'accrocher à la deuxième place du championnat à 8 points du PSG, une longueur devant Angers.

3. Basketball - NBA : Doncic plane sur le duel texan

Arme fatale de Dallas, Luka Doncic a écoeuré Houston sur son parquet (120-137) en compilant 41 points, 10 passes et 6 rebonds, et spécialement dominé son rival des Rockets, James Harden, qui a pourtant tourné à 32 points, 11 passes, 9 rebonds. Le Slovène s'est distingué en alignant trois actions de classe dans le money-time : pénétration conclue par un flotteur, malgré une main de Westbrook dans la figure, contre sur Austin Rivers et shoot à trois points en suivant.

Cette cinquième victoire consécutive permet à Dallas de doubler Houston pour occuper la 4e place avec Utah.

Nous avons aussi retenu pour vous

Rugby - Coupe d'Europe : Montpellier s'est relancé dans la course aux quarts de finale en renouant avec la victoire face à Gloucester (30-27).

Hand - Ligue des champions : Vainqueur au Danemark sur le terrain Aalborg (29-32), le PSG a conforté le leadership dans son groupe (8 victoires, 1 défaite), à égalité avec Barcelone. Le prochain match, dimanche à Coubertin, sera déterminant pour la première place directement qualificative pour des quarts de finale.

Escrime - Coupe du monde : L'équipe de France masculine d'épée, championne du monde en titre, a remporté l'étape suisse de Berne et fait un pas quasi définitif vers la qualification pour les Jeux Olympiques 2020

Football - Serie A : Derrière la Juventus et l'Inter, première et deuxième quasi inaccessibles, la Lazio Rome et l'AS Rome se sont installées dans le Top 4. Lazio a battu Sassuolo (2-1) dans le temps additionnel et la Roma a facilement pris le meilleur sur Brescia (3-0).

Golf - PGA : L'Américain Tyler Duncan a remporté le RSM Classic, son premier tournoi sur le circuit, après le 2e trou de play-off à St. Simons Island, aux dépens de son compatriote Webb Simpson.

LPGA - Tour Championship : La Sud-Coréenne Kim Sei-young a remporté la dernière épreuve de la saison en rendant une carte de -18 à l'issue du 4e tour, à Naples (par 72), aux Etats-Unis d'Amérique.

Football américain : Colin Kaepernick (ex-San Francisco 49ers), en quête d'un retour en NFL trois ans après avoir initié un mouvement de boycott de l'hymne américain, n'a été contacté par aucune équipe, une semaine après s'être entraîné devant des émissaires de plusieurs franchises, selon ESPN.

La vidéo de rattrapage

Nadal en 15 ans de Coupe Davis, ça donne le tournis... Voyez plutôt.

Vidéo - Nadal et la Coupe Davis, 15 ans d'amour fou 02:22

Le tweet qui soulage

Johann Zarco à temps complet en MotoGP 2020 chez Ducati Avintia, ce n'est pas officiel mais c'est tout comme car c'est Michel Turco qui le dit.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Justice : Valbuena et Benzema vont savoir

Audience décisive ce lundi dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena impliquant Karim Benzema. La Cour de cassation se réunit pour étudier la validité de l'enquête, contestée par l'attaquant du Real Madrid.

2. Football - Serie A : Cagliari doit suivre le rythme

A l'origine, les mal classés SPAL (19e) et Genoa (18e) devaient seulement se rencontrer en conclusion de la 13ème journée du championnat d'Italie. Mais le programme de ce lundi transalpin est devenu plus attrayant avec Lecce - Cagliari, disputé également à 20h45, 24 heures après son report pour cause de pluie. Cagliari joue pour retrouver sa place dans le Top 4, entre la Lazio et l'AS Rome.

3. Football - Ligue 2 : Une victoire pour espérer

Le Havre et Guingamp referment la 15e journée à partir de 20h45. Enjeu pour Le Havre (11e) : sortir du ventre mou. Enjeu pour Guingamp (8e) : remonter à la sixième place et rester ainsi dans le wagon des prétendants à la remontée.