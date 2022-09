1. Tennis - ATP Tel Aviv : Djokovic en mode bulldozer

En début de semaine, Novak Djokovic s'inquiétait d'une blessure au poignet . Mais visiblement, il fonctionne correctement. Le reste aussi. Le Serbe n'avait pas l'air gêné lors de son match du deuxième tour puisqu'il a disposé de Pablo Andujar en deux manches sèches (6-0, 6-3) et 1h27 de jeu. Avec, notamment, un huitième jeu qui a duré plus de... 20 minutes. En quart de finale, l'homme aux 21 titres du Grand Chelem affrontera Vasel Pospisil, 149e joueur mondial.

2. Divers - PSG : Trois hommes mis en examen dans l'enquête sur un possible trafic d'influence

Nouvelles suites autour de l'enquête sur un possible trafic d'influence qui aurait profité au PSG : trois hommes ont été mis en examen , jeudi. Il s'agit de deux anciens policiers et d'un lobbyiste franco-algérien, qui sont soupçonnés d'avoir transmis des informations sensibles et confidentielles à des institutions, dont le club de la capitale.