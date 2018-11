OM, Mbappé, Route du Rhum, Curry : l'actu sur un plateau du 9 novembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football Leaks - Mbappé ne comprend pas

En route pour bien figurer dans la quête du Ballon d'Or, Kylian Mbappé la joue profil bas en ce dernier jour de vote. "Personne ne fait mieux pour l'instant que Ronaldo et Messi", selon le jeune champion du monde dans un entretien à l'AFP. > Mbappé : "J'ai mis tous les ingrédients de mon côté pour remporter le Ballon d'Or"

Profil bas aussi concernant les révélations de Mediapart sur les Football Leaks, ces fameuses fuites révélant certaines aberrances de ce sport qui brasse déjà un argent à la limite de la décence. Alors quand on lui demande ce qu'il pense de tout ça, le Français ne peut que répondre : "Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans les règles". A la mesure de son sport.

2. NBA - Golden State n'a pas compris

Une grosse claque pour le champion en titre : Golden State a été mangé par Milwaukee 111-134 sur son parquet à Oakland. C'est la deuxième défaite de la saison pour les Warriors de Kevin Durant (17 points), après celle enregistrée à Denver en début de saison (110-98). La mauvaise soirée s'est complétée avec la sortie sur blessure de Stephen Curry, touché aux adducteurs. > A LIRE - Résultats de la nuit : Les Warriors prennent une claque à domicile !

Peu avant, les Rockets de James Harden (19 points) se sont crashés à OKC, pourtant privé de Russell Westbrook (98-80). Et Houston de rester coincé en bas de classement de la conférence Ouest. A l'Est, Boston, porté par son meneur à 39 points (Kyrie Irving), a effacé un retard de 22 points face à Phoenix pour s'imposer 116-109 après prolongation.

3. Coupe d'Europe - L'OM a compris

Au royaume des frustrés en Coupe d'Europe, le PSG n'est pas le seul roi cette saison. L'OM, finaliste de la Ligue Europa l'an passé, ne franchira même pas les poules qualificatives suite à sa défaite contre la Lazio Rome (2-1). Bordeaux et Rennes sont eux aussi au bord de l'élimination après respectivement un nul face au Zenit Saint-Pétersbourg (1-1) et une défaite au Dynamo Kiev (3-1).

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Rugby - ProD2 : Carcassonne a battu le leader Brive 19-14 et s'est emparé de la tête du classement dans l'attente des autres rencontres de la 11e journée, vendredi, dont celles de Mont-de-Marsan (3e) et Oyonnax (4e). > La 11e journée à la loupe

Fottball - MLS : Portland a décroché le premier billet pour les demi-finales aux tirs au but. Les Timbers, sacrés champions en 2015 et vainqueurs du match aller 2-1, se sont inclinés 3-2 lors d'un match retour au scénario débridé, puisque Seattle a arraché la prolongation dans le temps additionnel (90+3) par la Péruvien Raul Ruidiaz.

Dopage : L'Agence mondiale antidopage a confirmé la suspension partielle de l'accréditation du laboratoire de Stockholm en raison de sa non-conformité aux standards internationaux pour certains contrôles.

Golf : Tiger Woods lancera sa saison 2019 sur le circuit PGA lors du Hero World Challenge (29 nov-2 déc), dont il est l'organisateur et qui aura pour tête d'affiche le n°1 mondial Justin Rose. L'épreuve sur invitation aura lieu à Albany, aux Bahamas, pour la quatrième année consécutive.

Handball - Starligue : En match décalé de la 8e journée, Nîmes a battu Toulouse, lanterne rouge du championnat de France, 33-30.

Voile : François Gabart (Macif) a encore augmenté son avance en tête de la Route du Rhum sur Francis Joyon (Idec Sport), qui se trouvait à 129 milles au dernier classement publié par l'organisation de la course.

Françoise GabartGetty Images

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Attention José ! MU pourrait bientôt perdre un international français 02:46

Le tweet qui tire la sonnette d'alarme pour les clubs français en Coupe d'Europe

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Formule 1 - GP Brésil : Début des premiers essais libres au Brésil dès 14h. Le titre 2018 en poche pour Lewis Hamilton, Mercedes peut mettre fin au suspense au championnat des constructeurs dès ce week-end, à Sao Paulo.

Vidéo - Schumacher, 3/4, bataille Mercedes-Ferrari : les chiffres à connaître 01:00

Football - Ligue 1 : Début de la 13e journée de L1 avec le LOSC, surprenant 3e du championnat de France, qui reçoit Strasbourg, présent à la 7e place du classement. Match à suivre dès 20h45.

Et dès 17h, retrouvez nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier pour une émission du FC Stream Team avec au menu l'équipe de France, les Coupes d'Europe et le Ballon d'Or.