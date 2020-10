Retour gagnant pour l’Olympique de Marseille. Après la trêve internationale et à quatre jours d’affronter l’Olympiakos en Ligue des Champions, l’OM s’est imposé face aux Girondins de Bordeaux (3-1), samedi soir, lors de la 7e journée de Ligue 1. C’est le premier succès des Marseillais à domicile cette saison.

2. Football - Liga : Le Real et le Barça au tapis

Le Barça n'a pas fait mieux que le Real. A l'instar son grand rival, battu par Cadix, le club catalan s'est incliné à Getafe (1-0) samedi. Comme Lionel Messi, transparent, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé n'ont pas évité aux Barcelonais d'enchaîner un deuxième résultat négatif après le nul face à Séville au Camp Nou. La Maison Blanche - de son côté - a concédé sa première défaite de la saison. Un revers inattendu et qui a laissé beaucoup d'amertune à l'entraîneur merengue, Zidane.

Manchester United peut souffler avant la rencontre face au PSG en Ligue des champions. Pulvérisé par Tottenham à Old Trafford avant la trêve internationale, le club anglais a retrouvé le chemin du succès sur la pelouse de Newcastle (1-4), samedi soir, lors de la 5e journée, à St James' Park. Mené après le but csc de Luke Shaw (2e), Manchester a égalisé grâce à Harry Maguire (23e), avant d'aller chercher la victoire en fin de match avec trois buts.

Dans le débat sur le "Goat", Roger Federer possède une aura que Rafael Nadal et Novak Djokovic n'ont pas, ce qui confère au Suisse un certain avantage. Ecoutez l'intégralité de l'émission avec Laurent Vergne, Camille Pin, Bertrand Milliard et Nicolas Escudé dès lundi en podcast.