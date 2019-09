Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Coupe du Monde : Tapah est là

Alors que le programme de ce samedi est dantesque pour le deuxième jour du Mondial, le Japon se voit frapper par un nouveau typhon. Après Ringo, c’est Tapah qui a eu le droit à son alerte météo par les autorités japonaises. Le typhon devrait atteindre l'île d'Hokkaido après les deux matches programmés dans la ville de Sapporo : Australie-Fidji samedi et Angleterre-Tonga dimanche.

2. Football - Ligue 1 : Nantes rate le coche

Les Canaris sont passés près de prendre la tête du championnat. Coulibaly avait ouvert le score en première période (28e) mais Strasbourg s’est rebellé comme rarement en seconde période. Avant d’être récompensé par les buts tardifs de Liénard (66e) et d’Ajorque (89e) pour l’emporter sur le fil (2-1). Cette victoire permet au Racing de remonter à la 13e place. Les Canaris sont 4es.

Dimitri Lienard buteur avec le Racing club de Strasbourg face au FC Nantes en Ligue 1Getty Images

3. Tennis - ATP Metz : Pouille de retour en demie

Une éternité depuis Melbourne… Lucas Pouille s'est qualifié pour les demi-finales en battant Filip Krajinovic en trois manches (4-6, 7-5, 6-2). Pour la première fois depuis l'Open d'Australie, le Français retrouve le dernier carré d'un tournoi. Il affrontera son compatriote Jo-Wilfried Tsonga qui a profité de l'abandon de Nikoloz Basilashvili pour rejoindre le dernier carré.

4. Tennis - Laver Cup : Le Team Europe fait le trou

L'équipe Europe a fait le break. La victoire de la paire Roger Federer-Alexander Zverev sur Jack Sock et Denis Shapovalov (6-3, 7-5), vendredi, a permis à l'équipe Europe de virer en tête devant le reste du monde (3-1) à l'issue de la première journée de la Laver Cup de tennis, organisée à Genève.

Roger Federer et Alexander Zverev (Laver Cup 2019)Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football Américain - NFL : L'équipe de football américain des New England Patriots, titrée lors du dernier Super Bowl, a annoncé avoir licencié vendredi son receveur star Antonio Brown, qui fait actuellement l'objet d'une plainte fédérale pour viol.

Judo : La Brésilienne Rafaela Silva, championne olympique et mondiale de judo, a admis vendredi avoir subi un contrôle antidopage positif au fenotérol, mais a clamé son innocence.

Football : Selon la Cuatro qui l’a interviewé, José Mourinho sera réceptif à une offre du Real Madrid en cours de saison au cas où Zinédine Zidane serait démis de ses fonctions. Face aux caméras, le Special One avait pourtant réfuté cette idée : "Je n’irai pas à Madrid car ils ont un entraîneur, et pas des moindres". On n’est pas obligé de le croire sur parole.

Vidéo - Comment Zidane a-t-il pu perdre son immunité en six mois ? 05:32

Le tweet coaching

Scène très relayée ce vendredi à Genève avec les conseils technico-tactiques de Roger Federer et Rafael Nadal à Fabio Fognini, en difficulté face à Jack Sock. Que demander de mieux ?

La vidéo de rattrapage

Les Bleus affrontent les Pumas Argentins ce samedi. Mais, au fait, pourquoi les Pumas ? Une simple erreur… On vous explique tout ça dans notre nouvelle vidéo issue de la série des logos.

Vidéo - L'erreur qui a transformé les Argentins en Pumas 01:07

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Rugby – Coupe du Monde : Un programme XXL

Difficile de faire programme plus alléchant. Pour le deuxième jour de ce Mondial, les chocs sont légion. Si l’Australie et les Fidji ouvrent le bal, ce sont ensuite les Bleus qui défieront l’Argentine pour un match déjà décisif. Fort en émotions, assurément. Mais ce ne sera que l’entrée. Car le plat de résistance pour les amoureux de rugby débutera à 11h45 entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Chez nous, l'hypothèse d'un nouveau match nul entre les gros est réelle.

Vidéo - La France, mission impossible ? 01:54

2. Football - Ligue 1 : Marseille et Benedetto pour confirmer

Suite de la 6e journée à partir de 17h30 avec notamment le duel entre l’OM et Montpellier. Dario Benedetto sera évidemment surveillé après son début de saison canon. Observée, l’AS Monaco le sera aussi car, pour l’instant, rien ne va pour la troupe de Leonardo Jardim. Au total, six matches sont au programme de ce samedi.

Vidéo - Villas-Boas : "30 buts pour Benedetto ? Cela voudrait dire qu'on est trop dépendant de lui" 02:10

3. Formule 1 – GP de Singapour : Hamilton en avance ?

Lewis Hamilton était ravi de sa première journée d’essais vendredi, estimant que sa Mercedes roulait du feu de Dieu. Alors, forcément, il s’avance en grand favori avant les essais qualificatifs. A moins qu’un certain Charles Leclerc ne continue sur sa lancée…

Vidéo - Nicolas Todt, Jock Clear, Andrea Ferrari… : Comment ils font gagner Charles Leclerc 01:58

4. Tennis – ATP Metz et Saint-Pétersbourg : Duel français et retrouvailles explosives

A Metz, cela risque d’être tendu. Benoît Paire retrouve en demi-finale Aljaz Bedene pour la première fois depuis leur match explosif à New York où le dégoupillage du Français, après les insultes prétendues de son adversaire, avait fait du bruit. Après cela, le duel français entre Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga vaudra le coup d’œil. A noter qu’à Saint-Pétersbourg, Daniil Medvedev continue de gagner pour son retour à la compétition et jouera sa place en finale face à Egor Gerasimov.

Vidéo - Leconte : "Il faut rappeler à Paire qu'on n'est pas au pays des Bisounours" 06:03

5. Volley – Euro : Début des 8es, les Bleus en course

Après un premier tour géré de main de maître, les Bleus défient la Finlande à 19h30 pour espérer accéder aux quarts de finale. Ils pourront notamment compter sur un Earvin Ngapeth prêt au combat, en atteste sa prestation face à l’Italie lors du dernier match de poules.

Mais aussi :

De la Premier League avec Tottenham ou Manchester City sur le pont

La 5e journée de Liga où le phénomène Ansu Fati sera encore observé de près

Le derby milanais comme point d’orgue du week-end italien

Les essais à Aragon où Marc Marquez voudra forcément briller à domicile