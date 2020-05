Entre le refus des joueurs du PSG de baisser leur salaire et le rachat prochain du TFC par un fonds d’investissement américain, l’actualité de la soirée a surtout été économique. Du sport en direct, il y en aura ce vendredi, avec la Bundesliga et l’UTR Pro Match Series féminin. Et pour patienter d’ici-là, vous pourrez notamment lire le nouvel épisode de Raging Boxe ou notre rétro Inter Milan.

1. Football - Ligue 1 : Au PSG, des négociations salariales à l'arrêt

Bayern Munich, Juventus Turin, FC Barcelone… Partout en Europe, des joueurs évoluant dans des clubs de premier plan ont accepté que leur salaire subisse une baisse significative en attendant des jours meilleurs. Au PSG, la situation est tout autre. A l’image de leur capitaine Thiago Silva (en fin de contrat en juin prochain), les Parisiens n’auraient effectivement pas l’intention d’accepter une diminution de leurs émoluments d’après L'Equipe. Ils ne prendraient d'ailleurs même plus la peine de répondre aux sollicitations de leurs dirigeants De quoi particulièrement agacer Nasser Al-Khelaïfi.

2. Football - Ligue 2 : Le TFC bientôt sous pavillon américain

Muet depuis de longues semaines, le Toulouse FC est enfin sorti de son silence jeudi soir, en publiant un communiqué. Une prise de parole qui a fait grand bruit, car annonçant que le club était sur le point d’être racheté par le fonds d’investissement américain Red Bird Capital Partners. S’il devrait rester au capital à hauteur de 15%, Olivier Sadran pourrait, à en croire certaines sources, céder son fauteuil de président à Damien Comolli.

3. Basketball - Jeep Elite : L’ASVEL et Mitrovic, c’est bel et bien fini

Comme pressenti depuis mercredi, Zvezdan Mitrovic ne sera plus l’entraîneur de l’ASVEL la saison prochaine. Via un communiqué, l’ASVEL a annoncé avoir entamé une procédure de licenciement à l’encontre du coach monténégrin pour "faute grave". "Il y a des limites qui ont été franchies," a expliqué Tony Parker à L'Equipe, sans donner de plus amples détails.

Auto - IndyCar Series : Les Grands Prix de Richmond et de Toronto, respectivement prévus le 27 juin et le 12 juillet, ont été annulés en raison de l’épidémie de coronavirus. Le championnat est toujours censé débuter à Fort Worth le 6 juin.

Football - Mercato : Selon le quotidien catalan Sport, les discussions autour d’une éventuelle prolongation de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone auraient évolué de manière positive. Le portier allemand pourrait signer un nouveau bail courant jusqu’en 2025.

Football - MLS : Ancien international néerlandais (67 sélections) notamment vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester United en 1999, Jaap Stam a été nommé entraîneur de Cincinnati.

Le tweet prouvant que les frères Marquez n’ont pas perdu la main

Il y a deux semaines environ, Reilly Opelka remportait l’UTR Pro Match Series, qui avait réuni quatre joueurs à West Palm Beach. Ce vendredi débute la version féminine de ce mini-tournoi floridien, lors duquel s’affronteront Amanda Anisimova, Danielle Collins, Alison Riske et Ajla Tomljanovic. Des rencontres que vous pourrez suivre tout au long du week-end sur les antennes d'Eurosport et l'Eurosport Player !

1. Football - Ligue des champions : L’Inter Milan, dix ans après

Il y a dix ans jour pour jour, le 22 mai 2010, l'Inter Milan façonnée par José Mourinho remportait la finale de la Ligue des champions en battant le Bayern Munich en finale (2-0). Retour sur ce sacre inattendu avec un dossier spécial et un témoin de choix en la personne du journaliste Nicolas Vilas, biographe du "Special One".

2. Boxe - Raging Boxe : Foreman - Lyle, le revanchard face à l’ex-taulard

Forcément éclipsé par le très médiatisé combat entre Mohamed Ali et Joe Frazier (qui a eu lieu la même année), le duel ayant opposé George Foreman à Ron Lyle le 24 janvier 1976 n’en mérite pas moins de figurer, lui aussi, en bonne place dans la riche histoire du noble art. Notre journaliste vous explique pourquoi.

3. Football - Bundesliga : Derby de Berlin en entrée

La reprise de la Bundesliga le week-end dernier a assurément ravi de nombreux fans de football. Ceux-ci suivront donc sans doute avec intérêt la 27e journée de championnat, qui débutera ce vendredi soir avec un duel fratricide entre le Hertha Berlin et l'Union, son voisin. Huis clos oblige, ce derby sera inévitablement moins électrique qu’attendu. Il devrait néanmoins offrir à la pépite Matheus Cunha une nouvelle occasion de se mettre en évidence.

