Le parquet de Marseille a confirmé ce lundi soir à l’AFP qu’une enquête préliminaire a été ouverte sur des soupçons de dopage. L’agence, qui confirme une information du JDD , affirme qu’une perquisition a visé plusieurs coureurs de l’équipe Arkéa-Samsic, dont Dayer Quintana, le frère de Nairo. Le manager de l’équipe, Emmanuel Hubert, a assuré dans la soirée que "l’équipe, son manager général et son staff (…) ne sont absolument pas mis en cause" .

Vainqueur de Diego Schwartzman en deux sets et 1h53 de jeu lundi (7-5, 6-3) en finale du tournoi de Rome, Novak Djokovic s’est offert un 81e titre en carrière et surtout un 36e titre en Masters 1000 , record absolu devant Rafael Nadal. Le Serbe n’a pas été génial, mais a définitivement tourné la page de sa disqualification à l’US Open, et prépare idéalement Roland-Garros.

Zlatan Ibrahimovic est décidément infatigable. A 38 ans, le Suédois a offert la victoire à l’AC Milan grâce à un doublé (2-0), lundi lors de la 1re journée de Serie A face à Bologne. Les Rossoneri rejoignent la Juve, le Genoa, Naples et la Fiorentina en tête du Championnat. "Si j’avais encore 20 ans, j’aurais marqué plus de buts" , a plaisanté l’ancien du PSG, fidèle à lui-même.

Tottenham et Manchester United affrontent respectivement Leyton Orient (D4, 19h) et Luton Town (D2, 21h15) ce mardi, à l’occasion du 3e tour de la League Cup. Rien d’insurmontable a priori pour les Spurs et les Red Devils, même malgré leur départ moyen en Premier League (une victoire et une défaite pour les premiers, une défaite pour les seconds).