The Best, Deschamps, Salah, Modric, CLM, judo, Monaco : L’actu du 25 septembre 2018 sur un plateau

1. Football – The Best : Deschamps, Modric, Marta, Salah récompensés

La cérémonie The Best, organisée par la FIFA, se tenait lundi soir à Londres. Parmi les principales distinctions, Didier Deschamps y a été élu meilleur entraîneur FIFA de l’année 2018, Luka Modric et Marta meilleur joueur et meilleure joueuse. Le Prix Puskas, censé désigner le "plus beau but" de la saison, a quant à lui été attribué à Mohamed Salah, pour sa réalisation contre Everton, le 10 décembre 2017.

2. Rugby – Nuit du Rugby : La surprise Botica

Hier soir c’était, aussi, la Nuit du Rugby, à l’Olympia (Paris). Meilleurs joueurs de Top 14 (Ben Botica, relégué avec Oyonnax) et Pro D2 (Lifeimi Mafi, alors à Perpignan) sur la saison 2017-2018 ont notamment été distingués. Caroline Drouin (Rennes) a été sacrée meilleure joueuse de Pro 8, Mathieu Bastareaud meilleur international français de l'année. Le prix du plus bel essai est lui revenu à une réalisation en première main des Rochelais (ci-dessous).

3. Football – Fair-play financier : Le PSG n’est pas sorti d’affaire

Ce n’est pas réglé. L'UEFA a annoncé lundi en fin de journée qu'elle allait procéder à "un examen plus approfondi" du cas du PSG. Le club parisien est visé par une "enquête formelle" dans le cadre du fair-play financier, depuis son mercato spectaculaire de l'été 2017.

On a aussi retenu pour vous

Basket – Pro A : Battu par Gravelines-Dunkerque lors de son premier match de la saison, Nanterre a nettement dominé Bourg-en-Bresse, lundi soir à domicile, en ouverture de la 2e journée (85-64). Suite de celle-ci ce mardi, à partir de 20h.

Football – Ligue 2 : Le RC Lens poursuit son bon début de saison. Il s’est imposé lundi sur la pelouse de Niort, dans la dernière rencontre de la 8e journée (1-2). Les Lensois sont deuxièmes, à 3 points de Metz, et ce malgré un match de retard.

Basket – NBA : Rudy Gobert a placé la barre haut, LeBron James s'est montré prudent et Gregg Popovich nostalgique, hier lors du "Media Day" de la grande ligue. Début de la saison régulière dans trois semaines, le 16 octobre prochain.

Foot US – NFL : Les San Francisco 49ers ont annoncé lundi que leur quarterback Jimmy Garoppolo devait mettre un terme à sa saison, à cause "d'une rupture du ligament croisé antérieur" d'un genou, comme précisé par son entraîneur Kyle Shanahan.

Le tweet sarcastique

Un Prix Puskas décrié, Lionel Messi absent de la short list du meilleur joueur de l'année, mais présent dans le onze plébiscité... au contraire de Mohamed Salah, Thibaut Courtois meilleur gardien... mais David de Gea portier de l'équipe type. Le palmarès de The Best comporterait-il quelques incohérences ?

La vidéo de rattrapage

Ils ont fait l'actu foot du week-end. Petit rappel, avant que celle-ci ne reparte de plus belle ce mardi (voir suite).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme – Championnats du monde, CLM (F) : Affaire néerlandaise ?

Le chrono féminin des Mondiaux de cyclisme sur route se dispute aujourd’hui, à partir de 14h40, entre Hall en Tyrol et Innsbruck (27,8 km), en Autriche. Les Néerlandaises Annemiek van Vleuten, tenante du titre, Anna van der Breggen, sa dauphine l’an passé, et Ellen van Dijk, championne d’Europe de la spécialité, s’avancent en favorites. Audrey Cordon-Ragot et Juliette Labous forment le contingent français. Le CLM Juniors (H) se tient plus tôt dans la journée (à partir de 10h10). Ces deux courses sont à suivre sur Eurosport 1.

2. Judo – Championnats du monde : Bleus ambitieux

Suite des Championnats du monde de judo à Bakou (Azerbaïdjan), ce mardi. Au programme : -78 kg (F) et -100 kg (H). Audrey Tcheuméo, médaillée d’argent lors des deniers JO, et Madeleine Malonga, qui l’a battue en finale des Championnats d’Europe cette année, font partie des candidates aux médailles, dans la première catégorie citée. Dans la deuxième, ce sont Cyrille Maret, en bronze à Rio, et Alexandre Iddir qui défendront les couleurs françaises. Phases éliminatoires le matin, phases finales entre 14h et 16h.

3. Football – L1 : Monaco sous pression à la maison

Début de la 7e journée de Ligue 1, ce mardi. Seizième avec seulement 6 points en 6 matches et en quête d’un premier succès à domicile, Monaco reçoit Angers (12e, 7 points) à 19h. Nice (15e, 7 points) se déplace à Nantes (18e, 5 points), à la même heure. Enfin Toulouse (4e, 11 points) et Saint-Etienne (8e, 9 points) s’affrontent à 21h au Stadium et ont l’opportunité de monter sur le podium, en attendant la suite et fin de la journée, mercredi.

4. Basket (F) – Coupe du monde : Objectif quarts

Dernier match de poule de la Coupe du monde pour l’équipe de France, ce mardi face au Canada, à partir de 21h30 à Tenerife. Les joueuses françaises et canadiennes sont en tête du groupe A, après deux victoires en deux matches, et assurées de rester en course. Objectif : première place pour passer directement en quarts de finale et "zapper" la case barrage (équivalent des huitièmes).

5. Football – Étranger : Des ténors sur le pont

Outre la Ligue 1, ce mardi de foot promet d’être intéressant. L’Atlético de Madrid en Liga, le Bayern Munich en Bundesliga, ou encore le choc Inter – Fiorentina en Serie A, sont notamment au programme. Les deux Manchester jouent quant à eux en Coupe de la Ligue anglaise (3e tour).