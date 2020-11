En tête du Vendée Globe à la mi-journée mardi, Damien Seguin a dû céder les rênes de la course à Maxime Sorel, toujours leader au pointage de 5h ce mercredi. Le skipper V and B Mayenne devance Nicolas Troussel (CORUM L'Epargne) et Jean Le Cam (Yes we Cam !), alors que les prochaines heures s'annoncent particulièrement pénibles pour les engagés face à une météo capricieuse et deux dépressions à venir. Une partie de la flotte a d'ailleurs choisi une route plus au nord pour affronter plus rapidement ces conditions et espérer une accalmie plus rapide que le reste de la troupe.