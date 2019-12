Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Derrière Paris, l’OM fait le break

Six. Comme le nombre de victoires d’affilée de l’OM en Ligue 1. Mais aussi comme le nombre de points d’avance que comptent les Phocéens, dauphins du PSG, sur leur plus proche poursuivant, le LOSC. Les Marseillais se sont octroyé ce matelas en s’imposant 3-1 face à Bordeaux, dimanche soir à domicile, dans l’ultime rencontre de la 17e journée.

Les Girondins, qui menaient à la pause, occupent la 5e place, à huit unités de leurs tombeurs. Plus tôt, les deux autres rencontres de L1 du jour avaient été remportées à la maison par Reims, 3-1 face à Saint-Etienne, et Nantes, 1-0 face à Dijon.

Marseille, solide deuxième après sa victoire contre BordeauxGetty Images

2. Basket - NBA : AD et LeBron en feu, Doncic continue sa série... pas Dallas

Ils sont monstrueux. Anthony Davis (50 points à 20/29 au tir) et LeBron James (32 points à 12/20, assortis de 13 passes décisives) ont martyrisé les Minnesota Timberwolves, dimanche soir. Dans la foulée de leur duo de MVP en puissance, les Lakers ont gagné 142-125 sur leur parquet. Avec 21 succès contre seulement 3 revers, ils présentent le meilleur bilan de la NBA, juste devant les Bucks (20-3).

Comme l'OM, les Mavericks visaient quant à eux une sixième victoire de suite, dans leur salle. Raté. L'équipe de Dallas s'est inclinée face aux Kings (106-110). Luka Doncic a encore été prolifique (27 points, 8 passes, 7 rebonds) mais avec du déchet (10/24, dont 3/12 de loin, 6 ballons perdus). Ils signe tout de même un 19e match de rang à au moins 20 unités, 5 passes et 5 rebonds. Performance unique sur la période allant de 1976 à nos jours. Parmi les autres matches de cette nuit de NBA, on retient notamment la victoire des Sixers, à domicile, face aux Raptors (110-104).

3. Ski Alpin - Coupe du monde : Ford, une première maison

Tommy Ford a mis le feu à la piste. L’Américain de 30 ans a remporté sa première course en Coupe du monde en s’adjugeant le géant de Beaver Creek (Colorado), dans une ambiance survoltée. Les Norvégiens Henrik Kristoffersen (2e) et Leif Kristian Nestvold-Haugen (3e) ont complété le podium. Côté Tricolores : résultats corrects pour Victor Muffat-Jeandet (5e) et Mathieu Faivre (6e). Déception en revanche pour Alexis Pinturault (17e).

Viktoria Rebensburg a quant à elle remporté le super-G de Lake Louise (Canada). L’Allemande a battu la surprenante Nicol Delago (2e) et Corinne Suter (3e). Romane Miradoli a signé le meilleur résultat du contingent français (17e).

Vidéo - La totale pour Ford et une ambiance de feu : sa seconde manche en video 01:55

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Serie A brésilienne : Cruzeiro est relégué pour la première fois, en 98 ans d'histoire. Le club de Belo Horizonte a terminé 17e du championnat, à l'issue d'une ultime défaite à domicile dimanche soir face à Palmeiras (0-2), ce qui a généré des violences en tribunes.

Natation - Championnats d’Europe en petit bassin : Quatrième médaille pour Mélanie Hénique à Glasgow. La Française a décroché l’argent sur 50 m nage libre dimanche soir, battue par la Russe Maria Kameneva.

Football - Coupe de la Ligue écossaise : Le Old Firm et le titre pour le Celtic. Il s’est imposé dimanche en début de soirée, en finale à Glasgow, face aux Rangers. Christopher Jullien a marqué le seul but du match.

Football - Serie A : Victorieux à Bologne dimanche soir, l’AC Milan est 10e après 15 journées. Theo Hernandez a inscrit son quatrième but de la saison en championnat.

La vidéo de rattrapage

C'est le résultat majeur du 8e tour de Coupe de France : Lens, 2e de Ligue 2, est tombé à Dieppe, 7e de la poule Normandie en National 3. Les images de l'exploit :

Vidéo - Lens est tombé chez une N3 : les images de l'exploit de Dieppe 02:50

Le tweet nostalgie pour les supporters de l'OM

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Dopage - L'AMA va se prononcer sur le cas de la Russie (13h30)

Ce pourrait être historique. L'Agence mondiale antidopage (AMA) va prononcer ce lundi des sanctions susceptibles d'être inédites dans le cadre de l'affaire du dopage d'état russe, pour récidive dans la triche (falsification de données de contrôles). L'AMA doit communiquer sa décision à 13h30, lors d'une conférence de presse à Lausanne. Si elle suit les recommandations de son comité de révision de la conformité (CRC), le drapeau russe risque de ne flotter ni à Tokyo en 2020, ni à Pékin en 2022. Rien ne sera cependant acté, l'option d'un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) restant à disposition de la Russie.

2. Football - Premier League : Arsenal pour éviter la passe de 10 (21h)

Neuf matches sans victoire. C’est la série à laquelle Arsenal va tenter de mettre fin ce lundi, en déplacement sur la pelouse de West Ham (21h). Les Gunners - à la tête desquels Freddie Ljungberg assure l'intérim - n’ont plus gagné depuis le 6 octobre. Ils occupent la 11e place de Premier League, dont ils disputent ce soir le dernier match de la 16e journée. Leurs adversaires sont 16es.