Parmi les joueurs qui ont eu l’occasion de briller sur ce festival de poker en ligne, la performance de Mikita Badziakouski n’est pas passée inaperçue. Le 14 novembre, le joueur a brillé sur le tournoi à 10.300$ de buy-in. 109 joueurs étaient en lice sur ce tournoi sur lequel les cadors du circuit étaient au rendez-vous. Mikita Badziakouski a signé une victoire de standing.



Le joueur biélorusse a pour y arriver dû compter, plus que d'habitude, sur la chance. Dans le tête à tête final face au redoutable Matthias Eibinger, il a noué un accord avec le joueur autrichien pour que l’attribution du trophée soit attribué par une série de All in préflop. 3 coups ont ainsi suffi clore le tournoi : un premier pour être en tête, un second pour conserver un minimum de suspense et un troisième pour clore les débats. Les deux joueurs s’étaient mis d’accord pour ce titre rapporte 10.000$ seulement au vainqueur. Le vainqueur a encaissé 222.453 $ alors que le runner-up a empoché 221 564 $. Enfin, Christian Rudolph a complété le podium pour un gain de 148 058 $.