Je n'étais pas assez bon pour le faire (gagner le Masters, NDLR) dans le passé, a-t-il estimé vendredi, lors du Media Day. Alors j'ai juste accepté cela et je suis heureux de me donner une autre chance à l'âge de 36 ans, quelque chose, pour moi, qui était difficile à imaginer il y a quelques années." Il a pourtant un palmarès long comme le bras. Mais le Masters s'est toujours refusé à lui. Rafael Nadal s'est donné une nouvelle opportunité de le conquérir cette année à Turin , après avoir manqué la première édition dans le Piémont la saison passée. Et quelque part, cela suffit déjà à son bonheur. "(gagner le Masters, NDLR), a-t-il estimé vendredi, lors du Media Day.

Elle est pourtant là. Et Nadal compte bien la saisir à fond, même si sa deuxième moitié de saison est loin d'être aussi brillante que la première. Le Majorquin avait démarré l'année sur les chapeaux de roue avec une série de 20 victoires consécutives et son titre à l'Open d'Australie, avant de porter son record à 14 sacres à Roland-Garros au printemps. Mais c'est plus compliqué depuis son triomphe sur la terre battue parisienne. Entre ses pépins physiques et sa paternité, il n'a disputé que quatre tournois et reste sur une défaite dès le 1er tour à Bercy, face à Frances Tiafoe.

Nadal est bien conscient de ses limites du moment. Mais cela ne l'empêche pas d'aborder ce Masters avec un état d'esprit des plus positifs. "Bien sûr, les deux derniers mois, je n'ai pas pu passer beaucoup de temps sur le circuit, a-t-il reconnu. Je suis heureux d'être ici, heureux de jouer le dernier tournoi de l'année, de partager avec les sept autres meilleurs joueurs mondiaux. J'ai besoin d'entraînements, j'ai besoin d'améliorations, mais je suis heureux. Je suis ici pour faire de mon mieux et pour essayer d'atteindre mes objectifs."

La place de numéro un, l'autre enjeu

Ils sont en effet multiples. Au-delà de cette nouvelle chance d'accrocher enfin le Masters à son palmarès, l'Espagnol a également la possibilité de ravir le trône de Carlos Alcaraz, forfait sur blessure à Turin, pour boucler l'année à la première place mondiale. Pour cela, il doit remporter le tournoi. Où alors, terminer invaincu en phase de poules face à ses adversaires du groupe vert (Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz et Casper Ruud) et arriver en finale, mais seulement s'il ne perd pas contre un Stefanos Tsitsipas invaincu.

Des calculs d'apothicaire que Nadal laisse volontiers aux autres. La perspective de terminer 2022 à la première place mondiale ou de remporter son premier Masters ne sont pas forcément des sources de motivations supplémentaires pour l'Espagnol. C'est un gagneur qui donne le meilleur de lui-même, quelles que soient les circonstances. "Je fais de mon mieux dans chaque tournoi, a-t-il insisté. C'est vrai. Peu importe si je l'ai gagné (dans le passé, NDLR) ou non. Quand je participe à un tournoi de tennis, je veux gagner et je vais faire de mon mieux pour atteindre cet objectif."

Ce n'est pas à 36 ans que Nadal va changer de recette. Impatient de découvrir Turin et la ferveur du public italien, le Majorquin nourrit les plus grandes ambitions même si sa sortie de route prématurée à Bercy n'incite pas forcément à l'optimisme. "Bien sûr, ça va être un défi, mais j'espère que je serai prêt à me donner une chance, a-t-il lancé. C'est ce que je recherche, m'entraîner aussi bien que possible avec la bonne attitude et essayer d'être prêt pour dimanche." Et, pourquoi pas, boucler l'année de manière aussi flamboyante qu'il l'avait commencée.

