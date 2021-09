Le plus "prestigieux" des Masters 1000 fait son retour. Deux ans après sa dernière édition, le Masters 1000 d'Indian Wells rouvre ses portes en cette fin de saison . Du 7 au 17 octobre 2021, le tournoi d'Indian Wells sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici.

Comment regarder le Masters d'Indian Wells 2021 en direct vidéo ?

L'ATP Masters 1000 d'Indian Wells sera à regarder en direct sur Eurosport 1 et l'application Eurosport. Tous les matches des tournois simples et doubles, fauteuils seront à vivre en direct, en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Consultants : Arnaud Di Pasquale, Eric Deblicker et Arnaud Clément

Arnaud Di Pasquale, Eric Deblicker et Arnaud Clément Commentaire : Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Thomas Bihel, Géraldine Weber, Olivier Canton et Romain Bouchenot

Le tournoi féminin, également un moment phare de la saison WTA, sera lui diffusé par beIN SPORTS.

A quelle heure débuteront les rencontres du Masters 1000 d'Indian Wells 2021 ?

La prise d'antenne s'effectuera à partir de 19h45, heure française.

Les "night sessions" californiennes débuteront elles à 3h du matin et se prolongeront dans la nuit.

Finale messieurs : dans la nuit du 17 au 18 octobre, à 01h sur Eurosport 1 et l'application Eurosport

: dans la nuit du 17 au 18 octobre, à 01h sur Eurosport 1 et l'application Eurosport Finale dames : dans la nuit du 16 au 17 octobre, à 01h sur beIN SPORTS

Simple messieurs

Les grands favoris : Battu en finale de l'US Open il y a quelques semaines, Novak Djokovic sera revanchard pour l'un des derniers grands rendez-vous de la saison. L'autre grande tête d'affiche de cette édition n'est autre que Daniil Medvedev , bourreau du Serbe à Flushing Meadows. Sur une surface qu'il affectionne tout particulièrement, le Russe sera l'un des hommes à battre.

: Battu en finale de l'US Open il y a quelques semaines, sera revanchard pour l'un des derniers grands rendez-vous de la saison. L'autre grande tête d'affiche de cette édition n'est autre que , bourreau du Serbe à Flushing Meadows. Sur une surface qu'il affectionne tout particulièrement, le Russe sera l'un des hommes à battre. Les principaux joueurs à suivre : Demi-finaliste à New York, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, Alexander Zverev voudra compléter une collection de Masters 1000 déjà bien remplie. Il faudra également surveiller la réaction de Stefanos Tsitsipas, battu par la sensation Carlos Alcaraz à l'US Open. L'Espagnol devrait d'ailleurs faire son retour en Californie, lui qui avait dû déclarer forfait en quart de finale du tournoi new yorkais. Parmi les autres engagés, Matteo Berrettini, Andrey Rublev, Félix Auger-Aliassime, demi-finaliste à l'US Open, Casper Ruud, Denis Shapovalov ou encore Hubert Hurkacz, sacré à Miami en mars dernier, joueront crânement leur chance.

Les grands absents : Il seront encore très nombreux à manquer à l'appel en Californie. Blessé au poignet, le tenant du titreDominic Thiem a d'ores et déjà mis un terme à saison tout comme Rafael Nadal, triple vainqueur du tournoi. Absent depuis Wimbledon, Roger Federer manquera aussi à l'appel. David Goffin, Nick Kyrgios ou encore Stan Wawrinka seront également absents.

Simple dames

Les joueuses à suivre : Difficile de dégager une grande favorite dans ce tableau féminin. Demi-finaliste à l'US Open et Wimbledon, Aryna Sabalenka sera en quête de sa plus belle victoire de la saison en Californie. La Biélorusse devra également batailler face à la tenante du titre Bianca Andreescu, les Tchèques Karolina Pliskova et Barbora Krejcikova, Iga Swiatek, Elina Svitolina, Garbine Muguruza, Maria Sakkari ou encore Simona Halep.

Sensations de l'US Open, les jeunes Emma Raducanu et Leylah Fernandez seront également de la partie. La jeune Britannique, lauréate à Flushing Meadows, a d'ailleurs reçu une invitation de la part de l'organisation.

Les grandes absentes : Comme chez les hommes, elles sont nombreuses à avoir renoncé au tournoi, et pas des moindres. La numéro un mondial Ashleigh Barty, la triple vainqueure en Grand Chelem Naomi Osaka, Sofia Kenin, Serena Williams ou encore Jennifer Brady ont déclaré forfait pour la messe californienne.

Quels Français sur les courts à Indian Wells 2021 ?

Forfaits, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga et Ugo Humbert ne seront pas de la partie en Californie. Des absences qui ont notamment profité à Arthur Rinderknech et Corentin Moutet, qui ont directement le tableau principal. Ces derniers ont rejoint Gaël Monfils, Adrian Mannarino, Benoît Paire et Jérémy Chardy, qualifiés d'office.

Chez les dames, on devrait retrouver Caroline Garcia, Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et la jeune Bretonne Clara Burel. Le tableau final n'a pas encore été dévoilé et tout devrait se décanter dans les prochains jours.

Combien de spectateurs à Indian Wells ?

Alors que certaines interrogations subsistaient, l'organisation a levé le voile sur les quelques doutes existant pour l'accueil des spectateurs. A l'instar de l'US Open, disputé à 100% de sa capacité il y a quelques semaines, le tournoi d'Indian Wells fera aussi le plein cette année à une exception près. Les spectateurs devront en effet présenter un passeport vaccinal complet pour accéder à l'Indian Wells Tennis Garden.

Le programme du Masters 1000 d'Indian Wells 2021

Simple Messieurs

Qualifications : du 4 au 6 octobre 2021

1er tour : 7 et 8 octobre

2e tour : 9 et 10 octobre

3e tour : 11 et 12 octobre

8es de finale : 13 octobre

1/4 de finale : 14 et 15 octobre

Demi-finales : 16 octobre

Finale : 17 octobre

Simple Dames

1er tour : 6 et 7 octobre

2e tour : 8 et 9 octobre

3e tour : 10 et 11 octobre

8es de finale : 12 octobre

1/4 de finale : 13 et 14 octobre

Demi-finales : 15 octobre

Finale : 16 octobre

Doubles Messieurs et Dames

Finales : 16 octobre

