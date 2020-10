Stefanos Tsitsipas (5e) et Alexander Zverev (7e) sont en effet les cinquième et sixième qualifiés pour le Masters de fin de saison, qui a été maintenu du 15 au 22 novembre prochains à Londres. Le Grec et l'Allemand, respectivement lauréats en 2019 et 2018, rejoignent Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem et Daniil Medvedev, déjà qualifiés. Ainsi, deux places sont encore disponibles.