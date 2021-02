S’il n’a jamais semblé en mesure de sérieusement rivaliser avec Medvedev, le numéro 6 mondial aurait peut-être pu chaparder un set au Russe quand il a écarté des balles de double break, refait son retard et même obtenu une occasion de mener 5-3 dans le troisième acte. Une embellie également visible dans les chiffres : Tsitsipas a plus osé, montant 18 fois au filet dans cette manche sur ses 31 tentatives en tout, avec une belle réussite de 77 %. Mais c’était bien trop tard. " Ça n’a pas vraiment eu d’importance. A ce moment du match, même si j’avais bien joué, je ne pense pas que j’aurais eu l’énergie pour revenir. Tout s’est joué dans les deux premiers sets ."

Non, Tsitsipas n’a jamais cru à un scénario renversant comme celui qu’il avait connu en quart de finale, car Medvedev le prive totalement de solutions sur le court. Il a désormais perdu 6 de ses 7 duels face à lui, ce qui d’une certaine manière lui impose le respect. Il est désormais loin le temps où il trouvait son rival ennuyeux sur le court. " Il lit le jeu vraiment bien, il a ce service incroyable que je décrirais bien comme proche de celui de John Isner. Et il a un tennis de fond de court fantastique, ce qui rend la tâche extrêmement difficile. Donc même si vous parvenez à le retourner, vous êtes loin d’avoir le point garanti. Il faut vraiment travailler dur pour le gagner ", a-t-il insisté.

Et l’hommage du Grec au numéro 4 mondial ne s’est pas arrêté là. Après cette démonstration dont il a été la victime, Tsitsipas verrait bien son bourreau remporter son premier titre en Grand Chelem, avec la prudence de mise toutefois quand il s’agit de défier l’octuple vainqueur et double champion en titre Novak Djokovic. "Je ne serais pas surpris que Daniil gagne le tournoi. Mais vous savez, c’est un scénario étrange. J’ai joué Rafa ici il y a deux ans. J’avais trouvé sa performance contre moi phénoménale ce jour-là. J’étais sûr à 100 % qu’il allait gagner le tournoi. Et j’ai finalement eu complètement tort. Qui sait ? Djokovic joue bien aussi. Ecoutez, je ne suis pas un site de paris en ligne. Il se pourrait que ce soit Medvedev, ce serait bon pour lui, bon pour le tennis", a-t-il expliqué entre agacement et conviction.