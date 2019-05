Roland-Garros EN DIRECT : Thiem sur le pont, un choc Osaka-Azarenka pour commencer

12h16 : TIE BREAK POUR THIEM DEVANT BUBLIK

Dominic Thiem et Alexander Bublik sont aux prises dans un tie break sur le Suzanne-Lenglen.

12h09 : UN TOUR SUR LES COURTS ANNEXES

Samantha Stosur, finaliste 2010 à Roland, a remporté la première manche devant la Russe, Ekaterina Alexandrova (6-3) et est menée 2-1 dans la seconde manche. Un set à zéro aussi pour Katarina Siniakova (7-6) face à Maria Sakkari et pour Pablo Cuevas devant Kyle Edmund (7-6).

Pablo Cuevas lors du tournoi ATP d'EstorilGetty Images

12h07 : DEBREAK POUR THIEM

Alors qu'il servait pour le gain de la deuxième manche, Alexander Bublik, a été incapable de conclure et l'Autrichien revient à 5-4, service à suivre.

12h05 : QUALIFICATION DE SWIATEK !

Iga Swiatek, 18 ans vendredi, réalise déjà la performance de la matinée à Roland-Garros ! La Polonaise, 104e à la WTA, a éliminée la tête de série numéro 16, la Chinoise, Wang Qiang, en deux manches 6-3, 6-0. Pour son premier 3e tour en Grand Chelem, elle affrontera Daria Kasatkina (N.21) ou Monica Puig.

12h00 : BUBLIK A UN JEU DE LA DEUXIÈME MANCHE

Ça ne va pas fort pour Dominic Thiem sur le Suzanne-Lenglen. Après avoir dominé facilement le fantasque Alexander Bublik dans le premier set, l'Autrichien est mené 5-2 dans le deuxième.

11h58 : LE SERVICE A LA CUILLERE DE BUBLIK !

Vidéo - Bublik s'offre un service à la cuillère et le point contre Thiem 00:20

11h52 : Pendant ce temps-là sur le Suzanne-Lenglen, Alexander Bublik a breaké Dominc Thiem (N.4) dans la deuxième manche et mène 3-1 avec le service à suivre.

11h48 : PREMIERE MANCHE AZARENKA !

Après avoir menée 4-0, la Biélorusse, ancienne demi-finaliste à Roland-Garros, empoche le premier set devant l'actuelle numéro un mondiale, Naomi osaka (6-4) !

11h47 : Les Hits de mercredi !

Vidéo - Les Hits du jour: "Après la caméra, l'arbitre ?! Tsitsipas file un mauvais coton" 05:23

11h43 : UN TOUR SUR LES COURTS ANNEXES

Sur les autres courts, on note qu'Iga Swiatek, qui fêtera ses 18 ans vendredi, mène une manche à rien devant Wang Qiang, tête de série numéro 16, (6-3). Elle a fait le break en tout début de deuxième set (1-0). Amanda Anisimova, l'Américaine de 17 ans, a pris le premier set face à Aryna Sabalenka (6-4).

11h41 : OSAKA REVIENT

Plus qu'un break de retard pour Naomi Osaka ! Menée 4-0, la Japonais est revenu à 5-3 face à Victoria Azarenka et sert même à l'instant pour revenir à 5-4 et mettre la pression sur l'ancienne numéro un mondiale.

11h33 : PREMIER SET POUR DOMINIC THIEM !

L'Autrichien empoche cette manche 6-3 en seulement 24 minutes de jeu.

Dominic Thiem lors de Roland-Garros 2019Getty Images

11h26 : OSAKA OUVRE SON COMPTEUR

Le premier jeu pour Naomi Osaka qui n'est plus menée "que" 4-1.

11h25 : BUBLIK FAIT LE SHOW !

Sur le Central, Alexander Bublik vient de servir à la cuillère face à Dominic Thiem ! Le Kazakh a gagné le point et le jeu mais est toujours mené 4-2 par l'Autrichien, tête de série numéro 4 de Roland-Garros.

11h21 : AZARENKA S'ENVOLE !

Double break pour Azarenka face à Osaka ! La 43e joueuse mondiale mène 3-0 et service à suivre. La Japonaise va-t-elle encaisser un nouveau 6-0 après celui du 1er tour face à Anna Karolina Schmiedlova ?

11h17 : LE TOP 5 DE MERCREDI

Pour se faire plaisir, voici le top 5 de la journée de mercredi à Roland-Garros

Vidéo - Le top 5 points de mercredi : Nadal avait le compas dans l'oeil, Dimitrov s'est retrouvé 02:03

11h12 : BON DÉPARTS POUR THIEM ET AZARENKA

Le break d'entrée pour Victoria Azarenka sur le Lenglen ! La Biélorusse mène 1-0 face à Naomi Osaka, numéro un mondiale. Dominic Thiem aussi a fait le break face à Alexander Bublik (2-0).

11h06 : C'est parti pour Osaka et Azarenka sur le Lenglen, et pour Thiem sur le Central, face à Bublik.

11H00 : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct la cinquième journée à Roland-Garros. Au programme aujourd'hui : un choc Osaka- Azarenka, Thiem, Djokovic, Zverev, et de nombreux Français, dont Monfils et Mannarino, qui s'affrontent sur le Suzanne-Lenglen, ou Caroline Garcia.