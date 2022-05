Voilà, nous y sommes. Le sommet tant attendu est arrivé. Ce mardi, c'est l'un des quarts de finale le plus dingue en termes de palmarès qui opposera Novak Djokovic et Rafael Nadal. A eux deux, 41 titres du Grand Chelem se feront face sur le court Philippe-Chatrier. Et cela se fera au crépuscule d'une soirée de printemps, après la décision de l'organisation de programmer ce quart de finale en night-session

Mais les questions autour du choc restent nombreuses. Sur quelle chaîne sera-t-il diffusé ? A quelle heure ? Quel avantage pour Djokovic ? Quelle météo ? Voici toutes les infos à connaître sur le match le plus attendu du tournoi.

Où regarder le match ?

C'est finalement un compromis qui arrange tout le monde. Le quart de finale Novak Djokovic contre Rafael Nadal sera disponible uniquement sur les applications Prime Video, mobile et web. Mais il ne sera pas nécessaire d'être abonné au service d'Amazon, ni de créer un compte pour suivre le duel, qui sera donc accessible au grand public.

"L’application Prime Video est disponible sur tous les services IPTV afin que les téléspectateurs puissent regarder ce match sur leur service de télévision habituel. Aucune inscription ou création de compte ne seront nécessaires pour suivre ce match", a ainsi précisé la FFT dans un communiqué de presse lundi.

Novak Djokovic et Rafael Nadal Crédit: Getty Images

A quelle heure va-t-il débuter ?

Pas avant 20H45, voilà la seule certitude. Jusqu'à présent, malgré quelques minutes de retard pour le duel entre Stefanos Tsitsipas et Lorenzo Musetti, l'organisation n'a pas connu de délai majeur au moment de lancer les night-sessions.

Mais ce mardi, tout pourrait dépendre de la programmation chargée sur le Philippe-Chatrier tout au long de la journée. Martina Trévisan défiera d'abord Leylah Fernandez à partir de midi. Suivront Coco Gauff et Sloane Stephens pour un quart féminin indécis. Viendra ensuite l'autre choc des quarts de finale entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. Ces trois matches termineront-ils à temps ? Pas sûr...

Le programme de mardi sur le Philippe-Chatrier

A partir de 12h

Martina Trevisan (ITA) - Leylah Fernandez (CAN/N°17)

Coco Gauff (EU§N°18) - Sloane Stephens (EU)

Alexander Zverev (ALL/N°3) - Carlos Alcaraz (ESP/N°6)

Pas avant 20h45

Novak Djokovic (SRB/N°1) - Rafael Nadal (ESP/N°5)

Quelle météo est attendue ?

Qui dit night-session dit températures à la baisse. Ce mardi, le match devrait bien se dérouler avec le toit ouvert puisqu'aucune averse n'est attendue sur Paris en soirée. Une température moyenne de 18° est prévue par Météo-France. Des conditions bien plus clémentes que pour Alcaraz dimanche soir notamment.

Quel est le bilan entre les deux hommes ?

Ce mardi, le Serbe et l'Espagnol vont croiser le fer pour la 59e fois sur le circuit, record de l'Ere Open. Djokovic mène 30 à 28 jusqu'à présent.

Mais sur terre-battue, le bilan penche bien plus en faveur de Nadal (19-8). Et, aussi fou que cela puisse paraître, les deux hommes vont surtout se croiser pour la 10e fois à Roland-Garros. Et, ici, Nadal est largement devant (7 victoires à 2).

Quel a été leur parcours jusqu'à ce quart de finale ?

Novak Djokovic

1er tour : victoire en trois sets sur Yoshihito Nishioka (6-3, 6-1, 6-0)

2e tour : victoire en trois sets sur Alex Molcan (6-2, 6-3, 7-6)

3e tour : victoire en trois sets sur Aljaz Bedene (6-3, 6-3, 6-2)

8e de finale : victoire en trois sets sur Diego Schwartzman (6-1, 6-3, 6-3)

Rafael Nadal

1er tour : victoire en trois sets sur Jordan Thompson (6-2, 6-2, 6-2)

2e tour : victoire en trois sets sur Corentin Moutet (6-3, 6-4, 6-1)

3e tour : victoire en trois sets sur Botic van de Zandschulp (6-3, 6-2, 6-4)

8e de finale : victoire en cinq sets sur Félix Auger-Aliassime (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3)

