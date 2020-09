A New York, les jours se suivent et se ressemblent pour les cas contacts de Benoît Paire. Ils se compliquent même pour cinq d'entre eux. Selon les informations de L'Equipe , Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Édouard Roger-Vasselin, Kirsten Flipkens et Ysaline Bonaventure, tous éliminés de l'US Open 2020, ont reçu l'obligation de rester dans leur chambre jusqu'au 11 septembre. Les trois Français ainsi que les deux joueuses belges ont appris la nouvelle par l'intermédiaire d'une feuille tamponnée par le département de la santé de l'État de New York et glissée sous leur porte.

Jeudi, Richard Gasquet a confié vouloir rentrer au plus vite en France, pour notamment préparer la saison sur terre-battue. "J'attends. Je n'ai pas du tout envie de passer 9 jours ici jusqu'à samedi prochain. Je préfère rentrer à la maison ! On attend des nouvelles. Pour la suite de la saison, ce n'est pas une bonne nouvelle", a assuré le Biterrois, après son échec au deuxième tour contre Alex De Minaur. Les Français, assignés à résidence dans leur hôtel de New York, auraient demandé à rentrer au plus vite par leur propre moyen. Mais la requête a été réfusée selon L'Equipe. Néammoins, l'USTA (la fédération américaine de tennis) et l'ATP continueraient de discuter pour tenter de trouver une issue rapide... et heureuse pour les cas contacts de Benoît Paire.