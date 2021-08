L'aventure américaine des Tricolores aurait pu mieux commencer. Tête d'affiche des Français en ce premier jour d'US Open, Ugo Humbert (tête de série N°28) a été sorti dès son entrée en lice par l'Allemand Peter Gojowczyk, issu des qualifications (1-6, 6-1, 6-2, 5-7, 6-4). Même constat pour Benoît Paire, battu par le Serbe Dusan Lajovic en quatre sets (6-3, 7-5, 2-6, 6-4) au terme d'un match décousu, qui a davantage laissé place aux gestes d'humeur du Français qu'au tennis en lui-même.

Point de pénalité, insultes lancées à un spectateur : Benoît Paire en mode craquage

Elle représente pour le moment le seul rayon de soleil de ce début d'US Open. Après avoir souffert pendant près d'un set et demi, Caroline Garcia a finalement dominé Harriet Dart, 151e joueuse WTA, en trois sets (6-7, 6-4, 6-2). La Française a bénéficié d'un coup de moins bien, physiquement, de la Britannique, qui a fait appel à plusieurs reprises à son staff médical. Au deuxième tour, Garcia sera opposée à la tête de série N°19 Elena Rybakina, tombeuse de Sasnovich en deux manches (6-2, 6-3).

Tsonga forfait de dernière minute

Eux n'ont même pas eu l'occasion de fouler les courts : Gilles Simon devait affronter Alejandro Davidovich Fokina mais son entraîneur ayant été contrôlé positif au Covid-19, le Niçois est devenu cas contact et a donc interdiction de jouer à New York ; de son côté, Jo-Wilfried Tsonga a déclaré forfait à quelques heures de son duel face à Casper Ruud , en raison d'une blessure au mollet contractée la semaine dernière.

Après un beau parcours en qualifications, Antoine Hoang (25 ans) n'ira, lui non plus, pas plus loin que le premier tour du tableau principal. Face à l'Américain Marcos Giron, 64e joueur au classement ATP, le Français, 150e mondial, n'a rien pu faire et s'est incliné en trois sets (6-3, 6-4, 7-5), malgré neuf balles de break écartées durant la partie.

