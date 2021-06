Deux ans, c'est long. L'attente est terminée : Wimbledon fait son grand retour en 2021. Du 28 juin au 11 juillet 2021, la planète tennis aura les yeux tournés vers Londres et le All England Club pour la 134e édition du tournoi britannique. Le tournoi sera retransmis en direct vidéo par beIN SPORTS. Vous pourrez également retrouver les analyses et le suivi des consultants Eurosport sur Eurosport.fr.

Quels sont les favoris à Wimbledon 2021 ?

Vainqueur au Queen's, Matteo Berrettini a parfaitement lancé sa saison sur gazon et sera l'un des hommes à suivre. Surprenant sur l'ocre parisien, Daniil Medvedev tentera de vaincre le signe indien à Londres, lui qui n'a jamais dépassé le stade du 3e tour. Même son de cloche pour Stefanos Tsitsipas; Alexander Zverev et Dominic Thiem. L'Autrichien demeure néanmoins incertain pour le tournoi après sa blessure au poignet. Parmi les autres joueurs à suivre, Andrey Rublev, Diego Schwartzman, le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime, performant sur gazon depuis l'ouverture de la saison, ou encore Roberto Bautista-Agut, demi-finaliste en 2019, auront une carte à jouer dans ce tournoi.

Chez les dames, la course au sacre s'annonce encore une fois très ouverte. Sacrée en 2019, Simona Halep devrait être là après sa blessure au mollet . De son côté, Naomi Osaka a d'ores et déjà annoncé son forfait pour le tournoi. Une aubaine donc pour Serena Williams, septuple vainqueure au All England Club et dernière double finaliste en 2018 et 2019 ?

Respectivement lauréates en 2014, 2017 et 2018, Petra Kvitová, Garbiñe Muguruza et Angélique Kerber seront présentes à Londres. Numéro un mondiale et absente depuis son abandon à Roland-Garros, Ash Barty devrait faire son retour sur les courts. Sofia Kenin, Iga Swiatek, Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, Victoria Azarenka, Elina Svitolina, Aryna Sabalenka ou encore Barbora Krejcikova, sacrée à Roland-Garros, joueront crânement leur chance.

Quels Français sur les courts à Wimbledon 2021 ?

Côté tricolore, la belle surprise pourrait venir de Ugo Humbert. Très à l'aise sur gazon, le Lorrain arrive avec le plein de confiance au All England Club. Sacré à Halle où il a notamment battu Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime et Andrey Rublev, le gaucher jouera crânement sa chance. Mais son forfait à Majorque en raison d'une blessure aux adducterus jette l'ombre d'un doute . En quête de repères, Gaël Monfils sera lui revanchard à Londres. Benoit Paire, Jérémy Chardy, Jo-Wilfried Tsonga, Adrian Mannarino et Richard Gasquet seront sur les courts et pourraient être rejoints par d'autres Tricolores issus des qualifications. Le duo Mahut / Herbert, sacré à Roland-Garros il y a quelques jours, nourrira de solides ambitions dans le tableau des doubles.

Chez les dames, Caroline Garcia, Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet sont attendues. En attendant également les éventuelles Tricolores issues des qualifications.

Sur quelles chaîne suivre Wimbledon 2021 ?

Le tournoi londonien sera à suivre sur les antennes de beIN SPORTS pendant toutes la quinzaine. Vous pourrez également vivre l'ensemble du tournoi de Wimbledon en direct commenté sur Eurosport.fr et l'application Eurosport. Pendant toute la quinzaine, nos experts tennis reviendront et analyseront l'ensemble de la compétition.

Combien de spectateurs à Wimbledon 2021 ?

Le retour de Wimbledon s'accompagne également du retour du public au All England Club. Il y a quelques jours, l'organisation du tournoi a présenté ses modalités dans un communiqué . Et a annoncé que la jauge du public a été fixée à 50% sur l'ensemble du site pour une grande partie de la quinzaine. En revanche, le Court Central pourra accueillir 100% de spectateurs pour le dernier weekend de compétition soit 15 500 spectateurs. Une première depuis le début de pandémie pour un événement sportif au Royaume-Uni !

Le programme de Wimbledon 2021 :

1er tour des qualifications : 21, 22 et 23 juin

2e tour des qualifications : 23 et 24 juin

3e tour des qualifications : 24 et 25 juin

1er tour : 28 et 29 juin

2e tour : 30 juin et 1er juillet

3e tour : 2 et 3 juillet

8es de finale : 5 juillet

Quarts de finale : 6 juillet (dames) et 7 juillet (messieurs)

Demi-finales : 8 juillet (dames) et 9 juillet (messieurs)

Finale Dames : 10 juillet

Finale Messieurs : 11 juillet

