Le boss de la Civic espère une présence conséquente en WTCR

L'homme derrière le projet Honda Civic Type R TCR espère que plusieurs exemplaires de la voiture seront sur la grille lorsque la saison inaugurale de la FIA World Touring Car Cup débutera au Maroc le 7 avril.

Mads Fischer, le directeur du projet TCR chez JAS Motorsport, a chapeauté les 16 titres remportés sur la piste par la Civic Type R TCR en 2017 et a supervisé le développement de sa remplaçante, qui a été dévoilée en octobre dernier.



"Après le succès extraordinaire de la précédente Honda Civic Type R TCR en 2017, il est incroyablement excitant de vivre cette nouvelle ère", commente Fischer. "La nouvelle Civic a bénéficié de 2800 km de test depuis la mi-octobre et nous sommes confiants dans le fait qu'il s'agira d'une voiture de course extrêmement performante. L'annonce récente de la FIA World Touring Car Cup, pour laquelle les voitures de TCR seront les seules éligibles, est également une nouvelle très excitante et nous espérons voir plusieurs exemplaires courir dans cette série".