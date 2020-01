Catsburg se prépare pour le ROAR avant la saison 2020 du WTCR

Nicky Catsburg va participer au ROAR avant la saison 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Le calendrier chargé du Néerlandais pour cette année inclut une participation à l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship avec Corvette Racing, à commencer par le Roar before the Rolex 24, prélude aux 24 Heures de Daytona, du 3 au 5 janvier.



“Voilà un moment que j'ai pour ambition de courir avec Corvette, et je suis ravi d'ajouter cela à mon programme,” déclare Catsburg. “Ma saison va être chargée, et ce sera une excellente expérience de courir avec une autre grande marque du sport automobile.”



Pilotant une Hyundai i30 N TCR pour BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, Catsburg s'est classé 13e du WTCR 2019.

