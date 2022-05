La Course 1 et la Course 2 de la WTCR Race of Germany, qui devaient être les troisième et quatrième manches de la WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022, ont été annulées pour des raisons de sécurité.

Cette décision a été prise après consultation des représentants des départements sportif et technique de la FIA et du fournisseur officiel de pneus Goodyear Racing.



Goodyear Racing a confirmé qu’il ne pouvait pas garantir que les pneus fournis pour cet événement se comporteraient comme prévu. En outre, Goodyear Racing a confirmé ne pas être, à ce stade, en mesure de fournir des raisons concluantes pour les problèmes de pneus qui sont apparus au cours de l’activité récente en piste, jusqu’à ce qu’un processus exhaustif d’analyse des données ait eu lieu. Ce processus est en cours.



La sécurité demeurant primordiale, les commissaires ont pris la décision d’interrompre ce week-end de course par l’émission de la décision n° 2, qui est disponible sur ce lien. Cependant, les points attribués suite à la séance de Qualification ne seront pas retirés. Une décision sur l’éventuelle reprogrammation des deux courses dans le cadre d’un autre événement, plus tard dans la saison, sera prise en temps voulu.



Les pilotes et les équipes ont été informés de la décision avant que les commissaires ne publient leur communiqué.



La FIA et le promoteur de la WTCR, Discovery Sports Events, comprennent la déception causée par l’annulation des deux courses, en particulier pour les milliers de fans présents au Nürburgring, mais la sécurité est toujours d’une importance primordiale.



Une déclaration de Goodyear Racing indique :“Lors des séances de qualification et d’essais libres de la FIA WTCR Race of Germany sur la Nordschleife du Nürburgring, un certain nombre d’équipes ont signalé des dommages sur les pneus.”



“Des pneus de différents lots de production ont été utilisés tout au long des différentes séances. Il n’y avait aucune différence dans la performance ou la durabilité entre les lots.”



“Suite aux conditions de pneus rencontrées lors des différentes séances de cette semaine, nous avons procédé à un examen préliminaire de la traçabilité des lots de production signalés. L’analyse effectuée à ce jour et l’inspection des pneus retournés n’ont pas permis d’identifier de problème de fabrication par rapport aux spécifications.”



“Une analyse plus approfondie des conditions rapportées, en collaboration avec les équipes, est nécessaire avant que nous puissions recommander l’utilisation de cette spécification dans le format de course actuel de la FIA WTCR. Nous allons collecter tous les pneus pour cette analyse plus approfondie.”



“La sécurité est notre première considération et nous comprenons l’importance de donner aux pilotes la confiance dont ils ont besoin pour performer sur un circuit ayant les exigences spécifiques de la Nordschleife du Nürburgring.”



“Nous nous engageons à mener une analyse technique complète du produit ainsi que de l’utilisation du pneu en fonction des conditions de course, en vue des futurs rendez FIA WTCR de la saison.”

