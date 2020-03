Défiez les pilotes WTCR dans la série de pré-saison Esports WTCR

Les simracers auront l'opportunité de défier les 'vrais' pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup lors du lancement de la série de pré-saison Esports WTCR.

Eurosport Events, promoteur du WTCR, et RaceRoom, son partenaire de longue date en esports, ont lancé un concours en quatre manches avec de vrais pilotes du WTCR qui participeront à chaque épreuve, dont l'un des premiers simracers devenu pilote, et actuel roi du WTCR, Norbert Michelisz.



En prélude au championnat en ligne WTCR d'Esports, qui doit débuter plus tard cette année, la série de pré-saison aura TrackTime, TAG Heuer et KW Suspensions comme partenaires, avec une montre TAG Heuer offerte au champion.



Que nous réserve l'avenir ?

Prévue pour donner aux pilotes de la WTCR la possibilité d'entrer en contact avec les fans en attendant le début de la saison WTCR 2020, retardée en raison de la pandémie de coronavirus, la série de pré-saison Esports WTCR comprendra quatre manches sur des circuits de l'Esports WTCR 2019, des voitures et des livrées de la saison dernière, tandis que plusieurs pilotes de la WTCR se sont inscrits pour y participer (voir la liste plus bas).



Les pilotes utilisent l'Esports WTCR pour rester en forme

Niels Langeveld, qui a terminé sur le podium pour le Comtoyou Racing en WTCR la saison dernière et qui est un coureur en ligne à succès, est l'un de ces pilotes. Il a déclaré : "Les courses sur simulateur d'Esports deviennent de plus en plus réelles et je m'entraîne beaucoup dessus. Je fais des compétitions l'hiver et cela m'aide aussi pour les points de freinage parce que lorsque [les conditions météorologiques changent] vous devez soudainement compter sur toute l'expérience que vous avez dans les courses en simulateur".



Michelisz : le précurseur

Norbert Michelisz était si doué pour les courses en ligne que son compatriote Gábor Wéber, un pilote de voitures de tourisme établi, l'a recommandé pour un test au Hungaroring en 2005. Bien qu'il soit un vrai débutant, Michelisz a tourné seulement 0,2s plus lent que Wéber dans une Renault Clio du Zengő Motorsport. Après avoir remporté le titre WTCR en 2019 au volant d'une Hyundai i30 N TCR, Michelisz a déclaré : "Il y a un peu plus de 10 ans, j'étais assis à la maison et je rêvais de conduire une voiture de course. Mais dans notre situation [familiale], à 18 ans, je me suis rendu compte que je n'y arriverais probablement pas. Mais à 21 ans, j'ai été invité à passer un test. C'était la première fois que je conduisais une voiture de course grâce à mes résultats en jeux de simulation. D'année en année, j'ai réussi à monter un peu plus haut. Pour un jeune Hongrois, décrocher un volant d'usine était quelque chose d'incroyable, sans parler de gagner des courses et d'être en mesure de me battre pour un titre mondial à deux reprises".



Calendrier d'avant-saison du WTCR

Hungaroring

Début du Time Attack : 17h00 CET, 25 mars

Fin des qualifications : 21h00 CET, 31 mars

Course multijoueurs en direct : 19h30 CET, 6 avril



Slovakia Ring

Début du Time Attack : 21h00 CET, 31 mars

Fin des qualifications : 21h00 CET, 14 avril

Course multijoueurs en direct : 19h30 CET, 20 avril



Ningbo International Speedpark

Début du Time Attack : 21h00 CET, 14 avril

Fin des qualifications : 21h00 CET, 28 avril

Course multijoueurs en direct : 19h30 CET, 4 mai



Circuit international de Sepang

Début du Time Attack : 21h00 CET, 28 avril

Fin des qualifications : 21h00 CET, 12 mai

Course multijoueurs en direct : 19h30 CET, 18 mai



RÈGLES EN COURS

*Le top 20 de chaque Time Attack se qualifiera pour le serveur le plus performant avec jusqu'à 10 places disponibles pour les vrais pilotes WTCR dans chaque course

*Les positions de 21 à 44 de chaque Time Attack s'affronteront sur le serveur 2, les P45 à P68 s'affronteront sur le serveur 3, les P69 à 92 s'affronteront sur le serveur 4

*Même format de points pour le serveur 1 que celui utilisé en Esports WTCR 2019 (5-4-3-2-1 pour les qualifications, 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 pour les 15 premiers de la Course 1 et de la Course 2). Les courses des serveurs 2-4 se font uniquement pour le plaisir, donc aucun point n'est attribué.

*Usage des pneus, pénalités et balance des performances appliquées

*Set-up bloqué, consommation de carburant et arrêts d'urgence



SERVEUR 1 FORMAT DE COURSE

19h00 : Ouverture du serveur pour les essais

19h30 : Début du streaming en direct

19h35 : Qualification (15 minutes)

19h50 : Course 1 (25 minutes)

20h15 : Course 2 (25 minutes, les 10 premiers en ordre inversé)

20h45 : Fin du streaming en direct

(Les courses des serveurs 2, 3 et 4 ne seront pas diffusées en continu mais les résultats seront publiés)



LES PILOTES DU WTCR EN ACTION

Mikel Azcona (Espagne) CUPRA TCR

Kevin Ceccon (Italie) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

Yann Ehrlacher (France) Lynk & Co 03 TCR

Luca Engstler (Allemagne) Hyundai i30 N TCR

Néstor Girolami (Argentine) Honda Civic Type R TCR

Esteban Guerrieri (Argentine) Honda Civic Type R TCR

Mato Homola (Slovaquie) Hyundai i30 N TCR

Niels Langeveld (Pays-Bas) Audi RS 3 LMS

Norbert Michelisz (Hongrie) Hyundai i30 N TCR

Tiago Monteiro (Portugal) Honda Civic Type R TCR



COMMENT SUIVRE L'ACTION

Les courses du serveur 1 seront disponibles sur la page officielle du WTCR sur Facebook et sur la chaîne YouTube, avec James Kirk et Robert Wiesenmüller qui apporteront leurs commentaires d'experts.

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup

https://www.youtube.com/channel/UC_hyZEj1aRrbDkbWnKWekZA



PLUS D'INFORMATIONS

L'inscription est gratuite et les informations sur l'entrée sont disponibles ici : http://game.raceroom.com/championships/48

