En ce jour, dans l’histoire du WTCR : un jeu d’enfant pour Tarquini

Gabriele Tarquini est entré dans l'histoire lors de la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco le 7 avril 2018 en remportant la première course de la toute nouvelle de l'ère WTCR - FIA World Touring Car Cup après une manche d'ouverture pleine d'action à Marrakech.

Parti deuxième sur la grille, Tarquini a pris le dessus sur Thed Björk, qui s'était élancé de la DHL Pole Position, prenant un avantage qu'il ne perdrait jamais. Mais, dans le peloton, la bousculade du premier tour engendrait un premier accrochage.



Parmi les pilotes en difficulté, on retrouvait Aurélien Panis de Comtoyou Racing et Frédéric Vervisch de l'équipe Audi Sport Comtoyou, dont l'Audi RS 3 LMS heurtait rudement la Honda de James Thompson. Vervisch restait bloqué sur le circuit, et après un tour derrière la voiture de sécurité, la course a été arrêtée pour permettre aux commissaires de récupérer l'Audi.



La course a été relancée derrière la voiture de sécurité, et Tarquini reprenait les devants sur Björk, Rob Huff et Jean-Karl Vernay. Mais le peloton n'a réussi à parcourir qu'un tour de course environ avant que la voiture de sécurité ne soit à nouveau appelée.



L'infortuné Nobert Michelisz, relégué de la deuxième place sur la grille de départ à l'arrière du peloton après sa panne de moteur en qualification, a perdu sa roue avant gauche, qui semblait s'écarter de sa Hyundai i30 N TCR du BRC Racing Team sans raison évidente.



La course a repris au départ du 11e tour, et Tarquini s'est de nouveau échappé pour prendre la tête de la course devant Björk. La Hyundai i30 N TCR de l'équipe YMR a menacé la Hyundai BRC de Tarquini jusqu'au drapeau à damiers, mais n'a pas pu trouver l'ouverture sur les 2,90 kilomètres du circuit Moulay El Hassan.



"Je connais mon enfant", a déclaré Tarquini en riant après la course, en parlant de sa Hyundai, dont il a joué un rôle clé dans le développement. "J'ai poussé mon enfant au départ parce que je savais que le départ était la clé. Après, j'étais détendu parce qu'il aurait fallu un travail solide pour dépasser. C'est une très, très bonne victoire - surtout parce que je suis l'aîné ! Ils parlent de ma retraite, mais me voilà, toujours en train d'apprendre et d'apprécier mes courses".

