Le champion en titre du WTCR Yann Ehrlacher a signé le meilleur chrono des premiers essais libres de la WTCR Race of Germany, alors que le peloton du WTCR - FIA World Touring Car Cup a commencé à s'acclimater à la Nürburgring Nordschleife.

Le pilote de Cyan Racing Lynk & Co a établi la référence lors de son deuxième tour au volant de sa Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear, réalisant un temps de 8m54.143s. Ce temps n'est que de 0.655s plus rapide que celui de la Cyan Performance Lynk & Co de Santiago Urrutia sur les 25.378 km du circuit, lors d'une séance disputée sur le sec.



Mikel Azcona s'est hissé à la troisième place lors de son dernier tour sur sa Hyundai N Squadra Corse Elantra N TCR du BRC, tandis que Rob Huff a réalisé le quatrième temps lors de son troisième tour au volant de la Cupra Leon Competición du Zengő Motorsport. Mehdi Bennani, l'un des deux seuls pilotes à avoir bouclé quatre tours, s'est classé cinquième, le plus rapide des RS3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport, ce qui porte à quatre le nombre de marques de course de clients dans les cinq premières positions.



Son coéquipier Gilles Magnus a imposé son rythme dès le premier tour et a terminé sixième au classement final de la session, devant Nathanaël Berthon du Comtoyou DHL Team Audi Sport et Yvan Muller de la formation Cyan Racing Lynk & Co. Dániel Nagy (Zengő Motorsport) et Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) complètent le top 10 de ce premier roulage.



Thed Björk (Lynk & Co) a conclu au 11e rang, devant la première des Honda Civic TCR, celle de Tiago Monteiro du Liqui Moly Team Engstler. Le pilote Goodyear #FollowTheLeader Néstor Girolami - leader du championnat -, se classe 13e, devant Attila Tassi (Honda) et Ma Quing Hua (Lynk & Co).



Esteban Guerrieri a terminé la séance en étant remorqué jusqu'aux stands. Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a perdu l'arrière de sa Honda dans la section de la forêt d'Adenau, a heurté une bordure et a terminé sa course contre le rail. Nobert Michelisz termine 17e sur sa Hyundai N Squadra Corse BRC, lors d'une séance au cours de laquelle sa vitre passager est sortie de son cadre. Il a fait au moins quatre tours de la Nordschleife.



Les essais libres 2 de la WTCR Race of Germany auront lieu à 19h00, heure locale.

Ad

WTCR Parlons pneus, parlons bien, avec Sebastian Trinks, responsable WTCR chez Goodyear IL Y A 9 HEURES

WTCR Plongez-vous dans l’envers du décor avec l’équipe WTCR Comtoyou en direct lors des EL1 et EL2 IL Y A 9 HEURES