Vernay, au volant d'une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris, s'est imposé en WTCR Trophy, réservé aux pilotes indépendants, couronnant ainsi un week-end fort sur l'emblématique Nürburgring Nordschleife.



"Nous sommes une petite structure par rapport aux autres équipes et notre programme était vraiment monté en dernière minute, nous nous découvrons donc tous les jours", a déclaré Vernay. "Mais je pense que nous avons fait de belles choses, le début de la saison a été plutôt correct. Sur le sec, j'ai été super rapide et super content de la voiture, en découvrant des conditions humides."



"La course était assez délicate, je me défendais beaucoup contre [Muller] et c'était assez dur parce qu'ils ont vraiment une voiture géniale et la voiture est absolument fantastique. Je devais être à 250 % pour garder Yvan derrière moi. Mais c'était bien, j'ai vraiment apprécié et nous avons marqué de bons points. Je suis très fier de Romeo Ferraris, du travail que nous avons fait ce week-end et continuons à pousser".