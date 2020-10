Au volant de la toute nouvelle CUPRA Leon Competición de l'équipe hongroise Zengő Motorsport, Azcona a réalisé le deuxième meilleur chrono en Q1, sa meilleure performance en WTCR, avant de conclure son week-end avec la quatrième place dans la Course 3.



"Nous avons emmagasiné de bons points pour le championnat et nous avons un très bon feeling après une journée difficile", a déclaré Azcona. "La voiture a été détruite à l'avant [après la deuxième course], alors merci beaucoup à mes mécaniciens et à mon équipe Zengő, ils ont pu la réparer en seulement 10 minutes."



"Merci à eux de m'avoir donné la voiture pour la troisième course. Honnêtement, la voiture était parfaite après cela. Dans la course 3, le rythme était vraiment bon. Je pouvais me battre avec certains pilotes et je me sentais plus rapide qu'eux. Je suis arrivé aux trois premières positions dans le dernier tour, mais ce n'était pas suffisant pour essayer d'attaquer. Mais, honnêtement, je suis très heureux".



Azcona était prêt à faire encore mieux dans la course 1 après s'être aligné en deuxième position sur la grille de départ. Mais un mauvais départ l'a fait chuter à la huitième place avant qu'il ne termine finalement sixième.



"Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement", a déclaré Azcona. "Nous devons vérifier [parce que] le moteur s'est presque arrêté lors de la procédure de départ."