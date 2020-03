Les règles du WTCR Esports en bref

Un concours de pré-saison Esports WTCR établi par RaceRoom vient d'être lancé. Voici un rappel des règles principales.

*Le top 20 de chaque Time Attack se qualifiera pour le serveur le plus performant avec jusqu'à 10 places disponibles pour les vrais pilotes WTCR dans chaque course

*Les positions de 21 à 44 de chaque attaque s'affronteront sur le serveur 2, les P45 à P68 s'affronteront sur le serveur 3, les P69 à P92 s'affronteront sur le serveur 4

*Même format de points pour le serveur 1 que celui utilisé dans Esports WTCR 2019 (5-4-3-2-1 dans les qualifications, 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 aux 15 premiers de la Course 1 et de la Course 2). Les courses du serveur 2-4 se font uniquement pour le plaisir, donc aucun point n'est attribué.

*Usage des pneus, pénalités et balance des performances appliquées

*Set-up bloqué, consommation de carburant et arrêts d'urgence

