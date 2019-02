L’oeil du tigre : le design du numéro WTCR de Guerrieri expliqué

Esteban Guerrieri a expliqué le design du numéro qu'il a développé pour cette nouvelle saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le promoteur Eurosport Events a invité les pilotes inscrits sur toute la saison du WTCR / OSCARO à créer leur propre conception de numéro pour 2019.



Les designs individuels ne figureront pas sur les flancs ni sur les pare-brise des voitures des concurrents, conformément aux règlements sportifs de la FIA relatifs au WTCR / OSCARO, mais ils pourront bénéficier de plusieurs utilisations.



Le fameux numéro 86 de Guerrieri a pour centre le tigre, comme l’a expliqué le pilote de la Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. «Le tigre n’est pas mon animal préféré mais il est solitaire, il suit sa proie, analyse la situation et lorsqu’il attaque, il est très décisif, ce qui ressemble un peu à ma personnalité, même si je ne suis pas solitaire! Je suis très ouvert et sociable, mais il ya des moments où j’aime être seul pour travailler, pour me perfectionner dans tous les domaines. De plus, il y a les yeux. Beaucoup de gens soulignent mes yeux comme l'une de mes caractéristiques principales, comme si j'avais les yeux d'un tigre. "



Davantage de conceptions numériques sont à venir. Suivez WTCR / OSCARO sur les médias sociaux.

