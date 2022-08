Tiago Monteiro a décroché son meilleur résultat de la saison 2022 en WTCR - FIA World Touring Car Cup avec une course parfaitement gérée pour terminer à la sixième place de la Course 2 lors de la WTCR Race of Alsace GrandEst.

Le Portugais, qui a passé une grande partie de sa carrière en France, a pris un excellent départ depuis la cinquième place sur la grille de départ de la Course 2, dépassant une voiture et en mettant la pression sur une autre dans le premier virage pour prendre la quatrième place au début de la course sur le Circuit de l'Anneau du Rhin.



Bien que le pilote du LIQUI MOLY Team Engstler ait concédé deux positions à des voitures dont la vitesse en ligne droite était supérieure, le rythme de Monteiro était tel qu'il les gardait en ligne de mire, et pouvait distancer le peloton derrière.



Cette sixième place, associée à la neuvième place de la course 1, a permis à Monteiro d'obtenir son meilleur score de la saison jusqu'à présent.



"Nous sommes venus sur un circuit inconnu, mais c'est un très bon événement, avec une foule nombreuse, une bonne organisation et de belles courses, alors c'est encore mieux de faire mon meilleur résultat de la saison ici", a déclaré Monteiro après la course. "Nous avons senti que le rythme était là tout le week-end ; le châssis était vraiment bon et la voiture était bien équilibrée. Il y avait un inconvénient, à savoir la différence de vitesse en ligne droite entre nous et nos concurrents. Il y a bien sûr de nombreux facteurs, mais nous avons eu l'impression d'être un peu pénalisés en course car la voiture était par ailleurs très forte dans la section technique. Mais nous avons encore appris ce week-end et nous avons montré que si nous partons en tête, nous sommes capables d'y rester."

