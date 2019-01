Norbert Nagy a été honoré lors des trophées Autósport és Formula Magazin de l'année pour son podium lors de la WTCR Race of Slovakia la saison dernière.

Nagy, 24 ans, a mené sa Cupra TCR du Zengő Motorsport à la deuxième place lors de la course 2 sur le circuit slovaque, ce qui s’est avéré être le point fort du vice-champion de l'année précédente en FIA European Touring Car Cup au niveau mondial.



"Ce fut une expérience fantastique de pouvoir rivaliser avec de tels pilotes [en WTCR], et il y a une photo où [je] suis sur le podium avec deux grands champions du monde", a déclaré Nagy, qui a été rejoint sur le podium du Slovakia Ring par les deux hommes forts du WTCR OSCARO l'an passé, Gabriele Tarquini et Yvan Muller. "Je ne l’échangerais jamais contre rien, il n’y a pas de championnat européen pour lequel je donnerais ce podium, pas même un titre européen."



Alors que le trio français du WTCR Nathanaël Berthon, Aurélien Comte et Aurélien Panis se maintiennent en forme cet hiver en disputant la série de courses sur glace du Trophée Andros, Nagy a fait sa cinquième apparition au Szilveszter Rallye autour du Hungaroring à la fin du mois.

The post Nagy honoré pour son exploit en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.