Syahrin va faire ses débuts en sport auto avec l’aide de Cheah, autre wild-card du WTCR en Malaisie

Hafizh Syahrin a demandé à une autre wild-card, Mitchell Cheah, de l'aider à se préparer pour ses débuts en sport automobile, alors qu'approche leur manche à domicile du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, le mois prochain.

Ces deux Malaisiens vont rejoindre leur compatriote Douglas Khoo sur la #WTCR2019SUPERGRID au Sepang International Circuit du 12 au 15 décembre.



Bien que Cheah ait une grande expérience en sport automobile, c'est un saut dans l'inconnu pour le pilote MotoGP Syahrin. Afin de s'adapter dans son passage de deux à quatre roues, Syahrin va donc participer à la Sepang 1000km Endurance Race (S1K) du 22 au 24 novembre, armé des conseils de Cheah, pilote du SIC Talent Development Programme.



“La transition de deux roues à quatre roues, c'est quelque chose de différent en matière de tactique et de stratégie,” déclare Syahrin, âgé de 25 ans, qui a passé cinq heures à s'entraîner avec Cheah. “Il faut que je me prépare bien, car l'enjeu est élevé au niveau mental tout comme physique. Il faudra que je m'adapte rapidement aux différentes manoeuvres de course sur quatre roues en piste.”



Syahrin sera associé à Alister Yoong, fils de l'ancien pilote de Formule 1 malaisien Alex Yoong, et à Bradley Benedict Anthony, autre star montante des sports mécaniques dans ce pays, pour le S1K. Ce trio concourra avec une Toyota Vios pour l'écurie Hi-Rev SIC Dream Chaser.

