Une nouvelle vidéo montrant la Lynk & Co 03 TCR en piste sur le Circuit de Barcelona-Catalunya a été diffusée, à deux mois des débuts en course de la voiture en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

La vidéo, qui souligne également les hauts faits de carrière des pilotes Lynk & Co, Thed Björk, Yann Ehrlacher, Yvan Muller et Andy Priaulx, offre également des prises de vue spectaculaires de la voiture développée par le Geely Group Motorsport.



Dans une courte interview, Björk explique : "J'aime vraiment la Lynk & Co 03, nous travaillons très dur pour la préparer pour le début de saison".



La saison du WTCR / OSCARO s'élancera lors de la WTCR Race of Morocco sur le circuit semi-permanent de Moulay El Hassan à Marrakech du 5 au 7 avril.



Cliquezicipour voir la video.

The post Une nouvelle vidéo présente des images spectaculaires de la Lynk & Co du WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.