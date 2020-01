Le Hungaroring va de nouveau accueillir le premier rendez-vous de la saison européenne du WTCR – FIA World Touring Car Cup, fin avril. L'enthousiasme commence à se propager quant à cet événement, et voici un bref résumé de ce qu'il vous faut savoir.

Quand :24-26 avril 2020

Où :Hungaroring, près de Budapest

Longueur du circuit :4,381 kilomètres



Distance Course 1 :12 tours (52,572 kilomètres)

Distance Course 2 :12 tours (52,572 kilomètres)

Distance Course 3 :15 tours (65,715 kilomètres)



Record du tour WTCR (qualifications) :Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR)

1'52"176 (140,50 km/h), 28/04/18

Record du tour WTCR (course) :Yann Ehrlacher (Honda Civic Type R TCR)

1'54"129 (138,10 km/h), 29/04/18



En 100 mots...Situé moins de 20 kilomètres au nord-est de Budapest, le Hungaroring est célèbre pour avoir accueilli le premier Grand Prix de Formule 1 derrière le rideau de fer en 1986. Toujours présent au calendrier de la F1 depuis lors, le Hungaroring est également devenu un circuit populaire pour les courses internationales de voitures de tourisme, surtout depuis l'émergence du héros local Norbert Michelisz, qui s'est même imposé depuis la pole position en 2015. La surface de la piste a été refaite pour 2016 avec de nouveaux vibreurs, et le tracé associe virages serrés et rapides, sa localisation dans une vallée permettant une descente avant de remonter vers le rapide virage 4.



Récents vainqueurs :

2019 :

Course 1 :Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 2 :Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 3 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

2018 :

Course 1 :Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

Course 2 :Rob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCR

Course 3 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



Fuseau horaire :GMT +2

Aéroport :aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt (à 42 kilomètres)

Où loger :Budapest

The post WTCR 2020 : présentation de la Race of Hungary appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.