“De la carrosserie volait et les spectateurs étaient debout”: la manœuvre de Björk sur Michelisz en

Dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à célébrer une nouvelle fin de saison d'action, les représentants des médias de Belgique, d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie, du Portugal, de Russie, de Serbie, d'Espagne, de Suède et du Royaume Uni se sont exprimés pour élire leurs meilleurs pilote, course, dépassement, débutant, et héro de 2016.

Au chapitre des dépassements, l'action du dernier tour de Thed Björk sur Norbert Michelisz, lors de la Course d'ouverture du meeting WTCC Race of China, occupe le sommet de la hiérarchie des votes. La première victoire du Suédois en WTCC, mais également du Polestar Cyan Racing et de Volvo Cars. Cliquezicipour revivre cette spectaculaire passe d'arme à Shanghai.



Paulo Costa (AutoSport) :“Norbi semblait tenir la victoire, mais Björk l'a vraiment surpris. Norbi a tenté de se défendre jusqu'au bout et mis la pression sur Björk jusque dans le dernier virage.”



Tamara Aller (Motor y Racing) :“Cela semblait plié pour Norbi, mais Thed ne s'est pas avoué vaincu pour décrocher un résultat rêvé pour Volvo Polestar dès sa première saison. Il y a eu des contacts, de la carrosserie s'est envolée, et tous les spectateurs se sont levés pour vivre la deuxième moitié de la course."



Michael Bräutigam (Motorsport Aktuell) :“Ce n'était peut-être pas la meilleure manœuvre de dépassement, même si elle fut impressionnante, mais c'était très important pour Volvo de décrocher cette première victoire.”



Ferenc Ficza, Rob Huff, José María López et Norbert Michelisz ont également été plébiscités pour leurs dépassements en 2016. Soyez connectés à FIAWTCC.com, demain, pour découvrir le meilleur débutant de l'année.