Le grand quiz de l’année WTCC

Le Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme a une nouvelle fois proposé un spectacle grandiose. Mais vos connaissances du WTCC sont-elles aussi bonnes que ne l'est José María López ? Répondez à ce quiz, et jugez par vous-même !

Circuits

1 :Où Tom Coronel a-t-il remporté ses deux victoires en 2016 ?



2 :Dans quelle ville José María López ra-t-il reçu le trophée célébrant son troisième titre mondial WTCC ?



3 :Yvan Muller a disputé sa dernière course en WTCC sur le circuit de Losail, au Qatar. Mais où disputa-t-il la première ?



4 :Où se déroule le meeting WTCC Race of Portugal ?



5 :Nicky Catsburg a décroché sa première victoire en WTCC en 2016. Mais où ?



6 :A quelle vitesse Gabriele Tarquini estimait-il pouvoir franchir le Turn 2, sur le Slovakia Ring, à bord de sa LADA Vesta ?



7 :Près de quelle ville italienne ont été organisés les essais officiels de pré-saison ?



8 :Soultz-sous-Forêts est la base de quel team WTCC ?



9 :Où Eurosport Events a-t-il organisé et diffusé en direct un mannequin challenge?



10 :Où sera organisé l'avant-dernier meeting de la saison 2017 ?



Personnages

11 :Honda a aligné un quatrième pilote au sein de son équipe officielle lors du meeting WTCC Race of Japan. Qui était-ce ?



12 :Qui mena le premier tour de course sur le nouveau tracé du Circuit Moulay El Hassan ?



13 :Quelle est la nationalité de Grégoire Demoustier?



14 :Qui a signé le meilleur tour absolu à Termas de Río Hondo?



15 :Nommez le pilote Uruguayen qui a essayé, mais n'a pu, disputer l'épreuve argentine, début août ?



16 :Quel est le lien entre pilote Zengő Motorsport Dániel Nagy et l'équipe hongroise olympique de handball ?



17 :Thed Björk a décroché sa première victoire en WTCC à Shanghai, qui fut également la première de Volvo Cars et du Polestar Cyan Racing. Mais qui menait la Course d'ouverture à l'entame du dernier tour ?



18 :Les six champions WTCC ont été réunis à l'occasion de la finale au Qatar. Qui sont-ils ?



19 :Qui a prononcé par radio “Vous me dites de ne pas m'inquiéter de Muller, mais il vient de me passer" ?



20 :Alessandro Mariani est le directeur de quel team WTCC ?



Points et primes

21 :Qui a décroché le TAG Heuer Best Lap Trophy sur le Moscow Raceway ?



22 :Par quel évènement fut marqué le WTCC MAC3 en Slovaquie ?



23 :Citez la pilote féminine qui est parvenue à inscrire un point en WTCC cette saison ?



24 :Quel nombre maximal de points un pilote peut-il inscrire durant un meeting WTCC ?



25 :Qui ont été les quatre pilotes à défendre les couleurs du team Polestar Volvo en 2016?



26 :A qui a été décerné le deuxième WTCC Nürburgring Nordschleife Best Driver Trophy ?



27 :Qu'a remporté Néstor Girolami lors de son retour en WTCC ?



28 :Combien de fois Norbert Michelisz a-t-il remporté le titre de Pilote de l'Année remis par la fédération de sport automobile hongroise ?



29 :Qui a remporté le WTCC Trophy 2016 avec 35 points d'avance ?



30 :Qu'a remporté Kris Richard en s'imposant dans la FIA ETCC Super 2000 Cup ?



Partenaires

31 :Qui sont les partenaires officiels logistique et chronométreur du WTCC ?



32 :Citroën a modifié les couleurs de ses C-Elysée WTCC officielles. De blanc, à... ?



33 :Quelle entreprise sponsorise le WTCC Repair Time?



34 :Qui est le fournisseur officiel de pneumatiques du WTCC ?



35 :Sur quel circuit le Safety Car Volvo V60 Polestar a-t-il été déployé pour la première fois dans le cadre d'une course ?



36 :Quel est le lien entre le Goodwood Festival of Speed 2016 et la famille royale suédoise ?



37 :Pourquoi le meeting WTCC Race of Qatar fut-il si spécial pour Daisuke Horiuchi ?



38 :Combien de Boeing 747 de DHL ont été nécessaires pour transporter le matériel de l'Argentine au Japon ?



39 :Une star du football a visité le paddock du meeting WTCC Race of Qatar sur l'invitation de FOX Sports, l'un des diffuseurs du championnat. Qui était-ce ?



40 :Quelle entreprise fut le sponsor principal des meetings WTCC en France et au Japon ?



Mais aussi…

41 :Pourquoi Esteban Guerrieri a-t-il utilisé le numéro 86 en Argentine ?



42 :Qui s'est élancé en Pole Position DHL de la toute première course WTCC organisée en 2016 ?



43 :Quel est le pilote aux 808 000 followers sur Facebook ?



44 :Avec combien de victoires, de poles et de meilleurs tours José María López conclut-il son parcours en WTCC ?



45 :Citez le manager de football hongrois qui s'est rendu sur sa manche à domicile au mois d'avril ?



46 :Deux pilotes ont découvert les joies de la paternité en 2016. Lesquels ?



47 :A quel sport les pilotes du WTCC ont-ils rendu hommage, à Tokyo, à l'aube du meeting WTCC Race of Japan ?



48 :Combien cela coûtait-il d'accéder au nouveau Fan Village en 2016 ?



49 :Qu'ont en commun John Filippi et Mitch Evans, qui s'illustre en GP2 ?



50 :Qui excellait aux 100 mètres lorsqu'il était jeune ?