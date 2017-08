Pourquoi le travail d’équipe est la clé pour Honda en WTCC

Chez Honda, il faut 40 personnes parlant neuf langues, et aligner trois Civic WTCC pour réussir dans le très relevé FIA World Touring Car Championship, comme le révèle la dernière vidéo sur SafeIsFast.com."

Le Teamwork Challenge va derrière les coulisses du Castrol Honda World Touring Car Teams et met en scène les pilotes Norbert Michelisz, Ryo Michigami et Tiago Monteiro, le directeur technique Duncan Laycock, le Team Manager Dario d’Esposito, le physiologue Emiliano Ventura et le Team Principal Alessandro Mariani. La vidéo est disponible via lees Road Racing Drivers Club by en cliquantici.



De son côté, Monteiro, l'actuel leader du WTCC, est devenu le dernier 'Ask a Pro'. Des pilotes amateurs, à la recherche de conseils peuvent poser des questions à des stars d'aujourd'hui, dont le pilote portugais, une séquence à retrouverici.



Après 12 courses, Honda mène au classement constructeur du FIA World Touring Car Championship devant Volvo Polestar. La série reprendra ses droits lors de la WTCC Race of China à Ningbo du 13 au 15 octobre.