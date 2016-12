Récap de la saison : Coronel devance López pour décrocher les honneurs à Marrakech

Le pilote indépendant Tom Coronel déjoue les pronostics en remportant la Course d'ouverture du meeting FIA WTCC AFRIQUIA Race of Morocco en résistant à la pression du champion du monde et pilote officiel Citroën José María López. La première victoire du Hollandais depuis 2013.

Sous les yeux de l'ancien champion du monde WTCC reconverti en patron d'écurie, Roberto Ravaglia, Coronel n'a pas craqué lorsqu'il hérita du leadership au détriment d'Hugo Valente (LADA), contraint de repasser par la voie des stands en raison d'un contact avec James Thompson, détenteur de la pole position présentée par DHL.



Le meeting de Marrakech prit ensuite une nouvelle tournure lorsque la pluie s'invita peu avant le départ de la Course principale, rendant très piégeuse la piste du nouveau Circuit Moulay El Hassan. Rob Huff maîtrise cependant son sujet et emmène un triplé Honda complété par Norbert Michelisz, 2e, et Tiago Monteiro, 3e.



Le héro local Mehdi Bennani se rattrape de qualifications frustrantes en s'imposant au classement du WTCC Trophy en Course principale et consolide ainsi son avance au championnat. López mène pour sa part au général avec 14 points d'avance sur Monteiro, tandis que Huff s'invite dans le tiercé de tête avant ‘The Big One’, la WTCC Race of Germany qui se déroulera sur la Nürburgring Nordschleife du 26 au 28 mai.



RACE FACTS:

Pole Position DHL Course d'ouverture :James Thompson (Chevrolet RML Cruze TC1)

Victoire Course d'ouverture : :Tom Coronel (Chevrolet RML Cruze TC1)

Pole Position DHL Course principale ::José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire Course principale ::José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy:Hugo Valente (LADA Vesta), 1m23.087s (record du tour)

Victoire WTCC Trophy Course d'ouverture :Tom Coronel (Chevrolet RML Cruze TC1)

Victoire WTCC Trophy Course principale :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3):Team Citroën