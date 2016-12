Récap de la saison : De l’action en WTCC sur la Nordschleife, où López gagne par deux fois

José María López maîtrise la mythique Nürburgring Nordschleife et remporte aujourd'hui les deux manches de la FIA WTCC Race of Germany.

Le pilote Citroën est remonté de la 9e place sur la grille en Course d'ouverture, avant de profiter de la pole position DHL pour réaliser le doublé à l'issue de la Course principale, soit sa cinquième victoire cette saison.



Tiago Monteiro menait la Course d'ouverture au volant de sa Honda, jusqu'à ce qu'un accident spectaculaire ne le contraigne à l'abandon à quelques encablures de l'arrivée. Yvan Muller fut également éliminé dans cet incident, mais les deux hommes n'ont subi aucune blessure physique.



Tom Chilton réalise le doublé en WTCC Trophy tout en se classant 2e, puis 3e. Il remporte à cette occasion le TAG Heuer Best Lap Trophy – et une montre TAG Heuer – pour son chrono en 8m47.586s signé sur les 25,378 kilomètres du tracé. Norbert Michelisz, enfin, accroche deux Top 3 pour le compte de Honda, tandis que les écuries Polestar et LADA parviennent à entrer dans les points.



RACE FACTS:

Opening Race DHL Pole Position:Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

Opening Race victory:José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race DHL Pole Position:José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race victory:José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap:Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC), 8m4723.586s

WTCC Trophy Opening Race victory:Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

WTCC Trophy Main Race victory:Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3):Team Honda