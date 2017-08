Un vainqueur en WTCC mène le Prince Carl Philip à la victoire

Thed Björk a retrouvé sa campagne en Swedish GT avec le Polestar Cyan Racing, aidant le Prince Carl Philip à se replacer dans la course au titre.

Björk, actuellement deuxième derrière le pilote Honda Tiago Monteiro au classement du FIA World Touring Car Championship au volant de sa Volvo S60 officielle, faisait équipe avec le Prince Carl Philip (à gauche sur la photo) sur le circuit de Karlskoga dans leur Suède natale le week-end dernier.



Après avoir terminé deuxième lors de la course d'ouverture, le duo a remporté la deuxième manche. Un résultat qui permet au Prince Carl Philip de se hisser au second rang du championnat derrière Fredrik Larsson et Ingvar Mattsson sur leur Ferrari 488.



"Ce fut une belle course", commente Björk (à droite) après la seconde manche."J'ai dû attaquer très fort tout au long de mon relais. Le Prince Carl Philip a fait une nouvelle fois un superbe travail, me donnant la voiture en deuxième position. La voiture était parfaite, et je remercie vivement tout le monde dans l'équipe, pour avoir rendu possible cette victoire."



Le Swedish GT se rendra maintenant à Anderstorp, pour l'avant-dernière épreuve de la saison, les 2 et 3 septembre, où l'un de équipiers de Björk dans le Polestar Cyan Racing en WTCC, Nicky Catsburg ou Nestor Girolami, fera équipe avec le Prince Carl Philip.