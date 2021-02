Embourbé dans le dossier Sergio Ramos , le Real Madrid ne serait pas sûr de conserver Raphaël Varane. Selon les informations de Marca , le défenseur international français envisage de ne pas prolonger son contrat qui se termine en juin 2022. Dans ce cas de figure, le champion d'Espagne en titre serait disposé à laisser partir l'ancien Lensois dès cet été pour ne pas risquer de le céder libre dans un an. Cependant, les Merengue souhaiteraient toujours tenter de convaincre le champion du monde 2018 de rempiler.

Arrivé à l'été 2011 en provenance du RC Lens, Raphaël Varane a tout connu au Real Madrid et notamment les quatre victoires en Ligue des champions (2014, 2016, 2017 et 2018). Cette saison, il est le deuxième joueur à comptabiliser le plus de temps de jeu, juste derrière Thibaut Courtois. L'ex-Nordiste sait également se montrer efficace dans la surface adverse comme le prouve son doublé salvateur à Huesca samedi dernier (2-1).