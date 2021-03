Parallèlement au dossier Sergio Ramos qui traîne en longueur, le Real Madrid doit également se pencher sur l'avenir de Raphaël Varane. En fin de contrat en juin 2022 avec les Merengue, le champion du monde français n'a toujours pas prolongé son bail. Comme en 2019 avant le retour de Zinédine Zidane, le défenseur central de 27 ans envisagerait un départ selon les informations du quotidien AS et le champion d'Espagne en titre serait prêt à le laisser partir dès cet été, pour ne pas risquer de le voir partir libre un an plus tard.