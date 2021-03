A peine élu président du FC Barcelone, Joan Laporta est déjà au travail. Si Jordi Cruyff et Mateu Alemany devraient le rejoindre en tant que directeur sportif et directeur général, le nouveau patron des Blaugrana se penche déjà sur l'effectif de la saison 2021-22. Comme l'ont révéléetlundi, sa priorité se nomme David Alaba . Selon El Mundo Deportivo , le défenseur international autrichien aurait donné son accord verbal pour rejoindre les Blaugrana. Mais la situation financière actuelle du Barça est pour l'instant un frein à l'avancée significative du dossier. En effet, sa dette s'élève à 1,173 milliard d'euros

Le Munichois de 28 ans sera en fin de contrat en juin prochain avec le dernier vainqueur de la Ligue des champions. Mais ses prétentions salariales demeurent XXL. D'aprèsetDavid Alaba demanderait un salaire hebdomadaire de 450 000 euros et un contrat de cinq ans pour son futur club. Des exigences très élevées, surtout en temps de crise économique, qui ont entraîné l'arrêt des discussions avec le Bayern Munich. Toujours est-il que Joan Laporta a rencontré ses représentants, Pini Zahavi et Fali Ramadani, jeudi dernier à Barcelone. Les relations étroites entre le Barça et le premier cité sont un avantage pour le 2e de Liga. Le quotidien espagnol assure également que David Alaba n'a rien signé avec le Real Madrid , l'autre concurrent avec le PSG