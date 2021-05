Auteur d'une saison époustouflante sur tous les tableaux, Keylor Navas vient d'être élu ce vendredi meilleur gardien de but de L1, pour la saison 2020-21, lors des trophées UNFP. Le portier parisien était en compétition avec Mike Maignan , Anthony Lopes, Steve Mandanda et Benjamin Lecomte pour ce prix. Même s'il dirige la deuxième meilleure défense de Ligue 1, derrière le LOSC, le Costaricien a multiplié les parades cette saison avec le PSG.

Maignan est jeune et doit encore apprendre beaucoup de choses

"Je suis très content, s'est-il réjoui dans un entretien accordé à Canal +. J'essaie d'être encore meilleur chaque saison. De manière générale, j'ai vécu une très belle année, dont j'ai bien profité. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. C'est ce qui me rend très serein. Mike Maignan ? Il est jeune et doit encore apprendre beaucoup de choses. Il démontre qu'il est en forme, qu'il travaille dur et avec humilité. Il a tout pour devenir un grand gardien de but."

Pour moi, Keylor Navas est le numéro un mondial dans la forme actuelle, Eurosport en avril dernier. Il a cette faculté à se sublimer dans les très, très grands rendez-vous. Pour l'instant je n'ai pas encore vu ça chez Mike Maignan. Keylor Navas, je le trouve très, très fort sur sa ligne. Peut-être plus que Mike Maignan dans ce domaine." Pour la première fois depuis 2014, et Salvatore Sirigu, le trophée UNFP du meilleur gardien est remporté par un gardien parisien. " confiait Lionel Charbonnier , champion du monde 1998, àen avril dernier.."

Keylor Navas succède ainsi à Mike Maignan, vainqueur du trophée en 2019. L'an passé, ce prix n'a pas été remis à cause de l'arrêt prématuré de la saison dûe à la pandémie de coronavirus.

