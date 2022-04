indiqué que Peter Bosz sera l’entraîneur de Lyon la saison prochaine", d’après nos confrères de Prime Video, dans la foulée du L’annonce n’est pas officielle mais elle est significative, au cœur d’un drôle de dimanche pour l’OL. Jean-Michel Aulas a "", d’après nos confrères de, dans la foulée du large succès des Gones face à Bordeaux (6-1) , au Groupama Stadium. Trois jours après une déroute européenne qui a bousculé le club rhodanien, le rebond est de prime abord remarquable.

Après la défaite de jeudi (dans le vestiaire, tout le monde était calme. J’avais un peu peur là-dessus. Mais la réaction de mon équipe, c’était vraiment très bien." Le coach néerlandais a apprécié la force mentale qui a émané de son effectif. Mais il a noté que l’opposition était sans doute trop faible pour tirer des leçons tactiques de cette victoire. D’autant plus que Bosz a douté de ses joueurs, de son propre aveu : " 0-3 face à West Ham en quart retour de Ligue Europa, NDLR),." Le coach néerlandais a apprécié la force mentale qui a émané de son effectif. Mais il a noté que l’opposition était sans doute trop faible pour tirer des leçons tactiques de cette victoire.

Bosz : "Ce n’était pas très difficile aujourd’hui"

Honnêtement, ce n’était pas très difficile aujourd’hui. Il faut le dire aussi, a ainsi déclaré Bosz, concernant la raclée infligée aux Girondins. On a marqué très tôt dans le match, ça nous a aidés. La faute du gardien sur le deuxième but aussi, bien sûr." Avant d’avoir eu vent de la déclaration de son président, il a répondu aux questions sur son avenir, en maniant l’ironie. , a ainsi déclaré Bosz, concernant la raclée infligée aux Girondins.." Avant d’avoir eu vent de la déclaration de son président, il a répondu aux questions sur son avenir, en maniant l’ironie.

"J’ai un nouveau nom pour vous…", a-t-il rétorqué, interrogé sur la liste de noms circulant pour éventuellement le remplacer. Il n’a pas terminé sa phrase, malicieusement, avant de réaffirmer sa capacité à gérer la pression : "J’ai passé plus de 40 ans dans le football, ça arrive quand tu es entraîneur dans un grand club… tout le monde dit que les performances ne sont pas bonnes. Cela arrive. Il faut gagner des matches. Ce soir on l’a fait, j’espère que mercredi aussi et après on verra."

et surtout ceux de ce (dimanche) soir - j’étais dans le car avec les joueurs - dépassent ce qu’il est possible d’admettre." Si le dimanche de l’OL n’est pas aussi bon qu’il pourrait l’être, un soir de succès 6-1, c’est surtout parce que le climat a été très tendu, en marge de cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1. Juste avant, notamment. Aulas témoigne de l’accueil hostile qui a été réservé à ses joueurs : " Les incidents de jeudi soir (dimanche)."

"On est véritablement dans une action qui a ému les joueurs - et ce n’est pas pour ça qu’ils ont marqué des buts, poursuit-il. Ila fallu que je passe avec le coach un quart d’heure à les réconforter. Quand on a quatre joueurs de 19 ans dans un car et que l’on voit ce genre de choses, il faut être costaud comme je le suis, je pense, pour pouvoir résister et dire que ce n’est pas acceptable." C’est dans cette ambiance particulière que l’OL, éliminé cette semaine en C3, boucle le week-end à la 8e place de la L1.

