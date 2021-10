On s'est retrouvé à jouer comme le voulait Lille donc c'est pour ça qu'on a perdu

La faute à des joueurs marqués par le décès de Tapie ? Pas vraiment, si on en croit les déclarations de Jorge Sampaoli après le coup de sifflet final : "Tous les joueurs avaient appris la nouvelle mais on n'en a pas parlé, on a juste évoqué le plan de jeu qu'on devait mettre en place", a sobrement indiqué l'Argentin lorsqu'on lui a demandé de réagir au décès de l'ancien ministre de la Ville.

Comment Sampaoli a redonné vie à l'OM

Le coach olympien, remonté, quelques jours après le nul déjà frustrant concédé face à Galatasaray en Ligue Europa (0-0), a fustigé le comportement de ses joueurs sur la pelouse : "Aujourd'hui, l'équipe n'a pas compris quel match elle devait jouer et on s'est retrouvé à jouer comme le voulait Lille donc c'est pour ça qu'on a perdu". C'est vrai que son groupe n'a cessé d'être transpercé par les flèches lilloises, surtout dans une seconde période où Pau Lopez aurait pu aller chercher à plus d'une reprise le ballon au fond de ses filets (seulement 5 tirs sur 12 cadrés en tout pour les Nordistes).

L'absence de Payet est difficile à combler

Souvent loué jusqu'ici, le milieu marseillais a particulièrement souffert, incapable de ressortir proprement le ballon et asphyxié par des Dogues aux dents longues : "Nous n'avons pas réussi à avoir le contrôle du jeu. On a perdu trop de ballons et Lille est une équipe qui joue très bien en contre, avec un jeu offensif très rapide. Le match est allé dans le sens où voulait aller Lille", a déploré Sampaoli, dont la formation n'a remporté que 37% de ses 30 duels disputés, et a fini à dix après l'exclusion de Cengiz Under (77e).

S'il a aussi regretté l'absence de Dimitri Payet (touché au mollet), "déterminant dans la construction du jeu et la finition lors des matches qu'il a disputés", dont "l'absence est difficile à combler", il n'a pas épargné de critiques les joueurs présents à Pierre Mauroy : "Il faut travailler beaucoup de choses pour pouvoir plus dominer. Il faut continuer à passer par le jeu pour gagner des matches. Il faut mieux contrôler le ballon et savoir bien l'utiliser dans un championnat où il y a beaucoup de rapidité et de contres".

Après un début de saison réussi, où la grinta transmise à ses joueurs et où son organisation d'équipe souvent illisible lui avait permis de surprendre plus d'un adversaire, Sampaoli semble avoir cette fois goûté au revers de la médaille, payant les nombreux espaces laissés derrière par ses troupes aux attaquants lillois. Encore à 4 points de Lens, solide dauphin, après ce troisième match de suite sans victoire, l’OM est loin d’être en crise, mais la trêve va faire du bien aux Olympiens afin de se remettre les idées en place, pour ainsi essayer, le 17 octobre face à Lorient, de repartir de l'avant.

